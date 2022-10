L’attaquant de l’USMNT Ricardo Pepi marque dans le 2e match consécutif pour Groningen

L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis Ricardo Pepi a marqué lors de son deuxième match consécutif pour le FC Groningen, inscrivant un but en première mi-temps lors d’une défaite 4-1 à domicile contre l’AZ Alkmaar samedi en Eredivisie néerlandaise.

Le joueur de 19 ans a couru sur une passe de Neraysho Kasanwirjo qui est passée du plus profond de sa moitié de terrain à la surface de réparation adverse. Pepi a dépassé les muscles et a tourné autour du défenseur Sam Beukema, tombant sur le terrain dans le processus, puis, alors qu’il était de son côté, a utilisé son pied droit pour tirer devant le gardien Hobie Verhulst à six mètres. Cela a réduit le déficit de Groningen à 2-1.

Le 17 septembre, Pepi a mis fin à une séquence de 30 matchs sans but pour le club et le pays lors de la défaite 2-1 de Groningen au Sparta Rotterdam.

Pepi, originaire d’El Paso, au Texas, a inscrit trois buts en 12 matches internationaux. Il a débuté et joué jusqu’à la 59e minute lors du match nul 0-0 de l’USMNT contre l’Arabie saoudite mardi.

Pepi, qui est prêté à Groningue par Augsbourg en Bundesliga, est l’un des nombreux attaquants en lice pour une place dans la formation américaine de l’entraîneur Gregg Berhalter pour la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre.