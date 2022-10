L’attaquant de l’USMNT Ricardo Pepi marque 2 buts pour Groningen pour continuer sa séquence chaude

L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis Ricardo Pepi a continué sur sa lancée depuis qu’il a rejoint le FC Groningen en prêt cet été, inscrivant un doublé lors d’une défaite 3-2 contre le RKC Waalwijk vendredi.

Pepi, 19 ans, a désormais marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs avec le club néerlandais. Il est également le premier joueur de ce siècle à être directement impliqué dans cinq buts lors de ses quatre premiers matches d’Eredivisie, selon Opta, ayant également enregistré une passe décisive.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le premier but de Pepi vendredi est venu du point de penalty alors qu’il ouvrait le score en première mi-temps en envoyant le gardien dans le mauvais sens. Il a ensuite porté le score à 2-2 en seconde période en lançant le ballon dans le filet à 12 mètres après une longue remise en jeu.

Les buts de Pepi n’étaient pas suffisants, cependant, puisque Groningen s’est incliné face à un vainqueur à la 80e minute du RKC Waalwijk en visite.

Ricardo Pepi savoure son début de vie à Groningen. ANP via Getty Images

Le produit de l’académie du FC Dallas a rejoint Groningen en prêt du club de Bundesliga d’Augsbourg à la fin de la fenêtre de transfert estivale après avoir connu des difficultés en Allemagne depuis un transfert de 20 millions de dollars de la MLS en janvier 2022.

Le premier but de Pepi pour Groningen le mois dernier a mis fin à une séquence de 30 matchs sans but pour le club et le pays qui a duré près d’un an.

Bien qu’il ait été convoqué dans la dernière formation américaine le mois dernier, il n’a pas réussi à marquer après avoir débuté par un match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite.

Pepi se bat avec Jesus Ferreira, Josh Sargent, Jordan Pefok et d’autres pour gagner une place dans l’alignement de l’entraîneur Gregg Berhalter pour la Coupe du monde du mois prochain.