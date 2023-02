L’attaquant de l’USMNT Matthew Hoppe se redécouvre à Hibernian

Matthew Hoppe est venu au camp de janvier des États-Unis dans le sud de la Californie avant d’obtenir un prêt de Middlesbrough à Hibernian. Omar Véga/Getty Images

CARSON, Californie – Matthew Hoppe se tenait dans la zone mixte d’après-match après le match nul 0-0 de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre la Colombie, s’imprégnant de ce qui s’était passé au cours des deux heures précédentes.

Il n’y avait aucun doute qu’il avait fait un quart de travail. Il a harcelé les défenseurs colombiens toute la nuit jusqu’à l’épuisement. Il a fait des courses dangereuses derrière la défense adverse, sa spécialité, mais il y avait des moments où il avait l’air d’essayer d’en faire trop et le gain ultime manquait. Lorsqu’on lui a présenté un regard net sur le but à la 32e minute, grâce à une passe de Jesus Ferreira, il n’a pu que tirer directement sur le gardien.

“Je voulais un but”, a-t-il dit, “mais vous vous concentrez en quelque sorte sur les points positifs.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Pour le jeune homme de 21 ans originaire de Yorba Linda, en Californie, c’est un résumé approprié de tout ce qu’il a traversé au cours des 18 derniers mois. La période prolifique de 2021, lorsqu’il a réussi un tour du chapeau pour Schalke 04 contre le TSG Hoffenheim et a ensuite marqué six buts cette saison, semble il y a une éternité. Il en va de même pour le vainqueur du match qu’il a marqué pour les États-Unis contre la Jamaïque en quarts de finale de la Gold Cup de cette année-là.

Depuis, les efforts ne manquent pas. Son jeu reste aussi énergique que jamais, mais un temps de jeu stable s’est avéré insaisissable. Il n’a réussi que 129 minutes pour Majorque lors de la saison 2021-22 de LaLiga. La campagne actuelle avec l’équipe du championnat anglais Middlesbrough n’a pas été meilleure, avec seulement 62 minutes en équipe première.

C’est ce qui a finalement coûté à Hoppe toute chance d’obtenir une place sur la liste de la Coupe du monde des États-Unis, et maintenant il se retrouve à décamper dans son troisième club en 18 mois, après avoir obtenu un transfert de prêt à l’équipe écossaise de Premiership Hibernian. La baisse continue de niveau – de la Bundesliga et de la Liga au championnat anglais jusqu’à maintenant l’Écosse – est claire, mais Hoppe ne peut pas être pointilleux. Il en est maintenant au point où il a besoin de minutes partout où il peut les obtenir dans le but de faire bouger les choses à nouveau dans une direction positive.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

“En tant que joueur, vous voulez toujours jouer, vous voulez toujours entrer sur le terrain. Ouais, ça a été dur, plein de hauts et de bas ces deux, deux ans et demi, trois ans depuis que j’ai fait mon débuts professionnels”, a-t-il déclaré à ESPN. “Mais je pense que j’ai été capable de faire face aux difficultés en réalisant que certaines choses sont hors de mon contrôle et que les seules choses que je peux contrôler sont mon attitude, mon rythme de travail et comment je peux avoir un impact positif sur l’équipe. Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour des choses qui ne vont pas dans votre sens.”

Dans les conversations avant et après le camp d’entraînement américain, Hoppe n’a pas caché le chemin parcouru par sa carrière, ni la déception de ne pas aller à la Coupe du monde. Alors qu’il était en marge de l’équipe, une solide forme a peut-être suffi à le faire prendre l’avion pour le Qatar. Mais cela ne s’est pas concrétisé, et maintenant c’est un objectif personnel qui devra attendre.

“En tant qu’enfant, vous rêvez d’aller à la Coupe du monde et de jouer pour votre pays, et j’ai ces rêves”, a-t-il déclaré. “Mais parfois, le jeu ne va pas toujours dans votre sens, quelle que soit la situation. Je pense donc que cela me laisse plus motivé pour continuer à travailler dur et ne pas laisser cela se produire la prochaine fois.”

Les circonstances ont joué un rôle dans la période difficile de Hoppe à Majorque. Certaines blessures prématurées et un épisode de COVID-19 ont entravé ses chances de pénétrer dans la première équipe, tout comme la bataille de relégation dans laquelle le club était embourbé. Un manager n’envisagera pas de jeter un os à un joueur en difficulté lorsque l’équipe est en tête. -l’état du vol est en ligne ; finalement, Majorque a terminé juste un point au-dessus de Grenade reléguée après avoir remporté des victoires lors des deux dernières journées de match.





“J’ai fait une bonne saison à Schalke et une bonne Gold Cup. J’avais de grands espoirs pour la saison [with Mallorca]”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’était une grande courbe d’apprentissage. C’était un grand changement de déménager d’un autre pays. Il y avait tellement d’aspects différents. C’était beaucoup d’être au bon endroit au bon moment.”

Le temps de jeu à Middlesbrough s’avérant tout aussi difficile à trouver, Hoppe a choisi de rejoindre les États-Unis lors du camp annuel de janvier. L’optique de quitter son club au milieu de la saison n’était peut-être pas géniale, mais il devait essayer quelque chose. Et il a trouvé un entraîneur en la personne du manager par intérim américain Anthony Hudson qui non seulement était prêt à l’aider à sortir de son funk, mais qui le connaissait et appréciait son jeu.

“Ce que j’aime chez Matthew, c’est d’abord sa personnalité sur le terrain”, a déclaré Hudson à ESPN avant le match contre la Colombie. “C’est un joueur agressif, il n’a peur de rien, il est très direct. Pour moi, il ne semble jamais avoir peur de l’adversaire. Il a, genre, un manque de respect sain. Il se fiche de qui nous jouons. C’est un enfant confiant.”

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Hoppe a attiré l’attention d’Hudson pour la première fois lorsque l’Anglais dirigeait l’équipe nationale américaine U20. Lorsque Hudson est devenu l’assistant de Gregg Berhalter avec toute l’équipe, cette relation avec Hoppe s’est encore renforcée lors de la Gold Cup. En ce qui concerne le camp qui vient de se terminer, Hudson a également estimé qu’un changement de décor pourrait aider à briser le rythme de Hoppe ne jouant pas et ajouter une dose de positivité. Le fait que Hudson ait été autrefois colocataire avec le manager de Middlesbrough, Michael Carrick, lorsque les deux étaient jeunes à West Ham United, a créé une ligne de communication ouverte.

Hudson estime que la confiance en soi de Hoppe n’a pas faibli malgré ses luttes – cela était évident contre la Colombie. Hoppe ne s’est en aucun cas caché pendant le match, mais Hudson pense que l’attaquant peut ajouter plus d’éléments à son jeu. Tout ne peut pas être une question de course derrière, et même cet aspect peut être affiné.

“Je pense juste à son positionnement en termes de mise en place de courses derrière, comment engager un arrière latéral derrière eux, le moment de le faire”, a-t-il déclaré. “C’est un joueur assez libre. Il aime juste aller chercher le ballon, puis aller attaquer la surface. Et je pense que lorsqu’une équipe essaie de construire et de casser des lignes, je pense que son positionnement est quelque chose qui il peut toujours s’améliorer, mais ses qualités brutes et naturelles sont vraiment, vraiment bonnes.”

Maintenant, Hoppe doit s’adapter à une nouvelle équipe et à sa façon de faire. Cela peut rendre la confiance de la fabrication difficile, mais Hoppe reste convaincu que des temps meilleurs sont à venir.

“Pour moi, ma confiance ne vient pas de la façon dont je joue. Elle vient de Dieu, c’est en qui je crois. C’est ce que je crois”, a-t-il déclaré. “Donc je pense que je fais juste les bonnes choses tous les jours, que je travaille dur et que je garde une bonne attitude et que je reste cohérent avec tout, alors j’aurai ma chance et je n’aurai qu’à la saisir.”