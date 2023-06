L’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun une cible pour Crystal Palace

L’attaquant de l’équipe masculine des États-Unis (USMNT), Folarin Balogun, pourrait quitter Arsenal lors de la fenêtre de transfert estivale, les Gunners imposant un prix de 35 millions de livres sterling au joueur.

Le joueur de 21 ans était prêté à l’équipe française de Reims la saison dernière, où il a impressionné en marquant 21 buts en 37 apparitions. Balogun a terminé quatrième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappe, Alexandre Lacazette et Jonathan David.

Concours d’attaquants à Arsenal

L’attaquant n’a joué que deux fois pour Arsenal en Premier League, et avec Gabriel Jesus et bientôt Kai Havertz, le jeune pourrait être sur le point de quitter les Emirats.

Cependant, le prix pourrait rebuter les prétendants potentiels, l’un étant l’équipe allemande du RB Leipzig, qui a refroidi l’intérêt compte tenu de l’évaluation du joueur par Arsenal.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aimerait sans aucun doute garder Balogun, mais avec du temps de jeu difficile à trouver dans le nord de Londres, le joueur cherchera des options ailleurs.

Balogun sur son avenir

Balogun, cependant, a mentionné dans une interview alors qu’il était en service international, affirmant qu’il ne déménagerait pas en prêt, mais qu’il aimerait plutôt faire un changement permanent.

Balogun a déclaré: « ‘Ce que je peux dire, c’est que je ne repartirai certainement plus en prêt. Je ne suis pas sûr des discussions qui vont avoir lieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je m’y suis juste engagé maintenant, j’essaie de rester présent.

Crytal Palace, un autre membre de la Premier League, s’intéresse à l’attaquant de l’USMNT, selon les informations du Daily Mail.

Palace a besoin d’options d’attaque à l’avant et pourrait se précipiter pour l’ancien Anglais. Balogun, né à New York, a représenté les Trois Lions à plusieurs niveaux de jeunesse entre 2018 et 2022.

Cependant, le diplômé de l’académie d’Arsenal a changé d’allégeance aux États-Unis après avoir obtenu une dérogation unique de la FIFA.

Balogun a fait ses débuts pour l’USMNT lors de la victoire 3-0 contre le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF plus tôt ce mois-ci.

Crédit photo : IMAGO / Agencia-MexSport