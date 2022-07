L’attaquant de Liverpool Darwin Nunez a marqué quatre buts contre le RB Leipzig | Erling Haaland s’apprête à faire ses débuts à Man City | Nouvelles du football

Darwin Nunez a pris le départ avec quatre buts pour Liverpool contre le RB Leipzig et Erling Haaland devrait faire ses débuts très attendus pour Manchester City – mais quels attaquants ont eu le plus d’impact dans un nouveau club de l’histoire de la Premier League ?

Ici, nous jetons un coup d’œil à 10 joueurs qui ont frappé des séquences chaudes instantanées…

Faits saillants de la victoire 5-0 de Liverpool sur le RB Leipzig alors que Darwin Nunez en marque quatre après avoir été remplaçant à la mi-temps.



Les Ferdinand

Les Ferdinand a été l’une des vedettes de la première saison de Premier League en 1992/93, marquant 20 buts pour les Queens Park Rangers et aidant son équipe à décrocher une cinquième place.

Des retours soutenus ont abouti à un déménagement à succès de 6 millions de livres sterling à Newcastle pour le début de la saison 1995/96 et cela a produit, sans doute, l’impact le plus explosif d’une nouvelle signature dans l’histoire de la division.

Ferdinand a marqué lors de ses débuts en championnat contre Coventry, a marqué un doublé à Bolton trois jours plus tard et a inscrit 13 buts lors de ses 10 premiers matchs de championnat pour son nouveau club – terminant la saison avec 29 buts.

Micky Quinn

Micky Quinn s’est fait un nom à St James ‘Park, mais son passage à Coventry en novembre 1992 a produit l’un des plus grands départs dans un nouveau club à ce jour – marquant 10 buts en championnat lors de ses six premières apparitions.

La séquence s’est terminée, mais Quinn a quand même terminé la campagne avec 17 buts pour aider les Sky Blues à assurer la sécurité de haut vol.

Diego Costa

Image:

Diego Costa est actuellement agent libre après l’expiration de son contact à l’Atletico Madrid





Diego Costa a rejoint Chelsea depuis l’Atletico Madrid pour 32,5 millions de livres sterling en 2014 et a frappé le sol avec un style sensationnel, marquant lors de ses débuts en Premier League à Burnley, à nouveau contre Leicester, avant un doublé à Everton et un triplé contre Swansea.

Costa a continué à trouver le fond du filet, inscrivant 11 buts lors de ses 10 premières apparitions en championnat et a aidé les Blues à remporter leur premier titre de champion en cinq ans – terminant la campagne avec 20 buts, malgré des blessures et des suspensions.

Papiss Cissé

Papiss Cissé a signé pour Newcastle lors de la fenêtre d’hiver 2012 pour rejoindre son compatriote Demba Ba et a connu un début impressionnant avec deux buts en quatre matchs. Mais l’international sénégalais a connu une séquence de forme explosive après seulement avoir fait le banc alors que les Magpies ont subi une défaite 2-1 à Arsenal.

Cissé a marqué neuf buts lors des six matchs suivants et a enregistré un autre doublé lors d’une victoire 2-0 contre Chelsea au cours de la fin de saison pour aider son équipe à obtenir une cinquième place.

Une sensation de buteur chez les adolescentes pour une star de la Premier League – regardez notre documentaire spécial retraçant l’ascension d’Erling Haaland de Man City, avec des images d’archives et des interviews exclusives.



Alain Shearer

Alan Shearer reste le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 260 buts, couvrant une carrière de 14 ans dans l’élite anglaise et, il est donc normal qu’il ait également produit l’un des départs les plus spectaculaires dans un nouveau club.

Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, Alan Shearer, a déclaré que Erling Haaland de Man City et Darwin Nunez de Liverpool marqueront beaucoup de buts pour leurs clubs respectifs et se félicitent de leurs ajouts à la ligue.



Blackburn a battu le record des frais de transfert anglais pour récompenser Shearer de Southampton pour 3,6 millions de livres sterling en 1992, au milieu de l’intérêt de Manchester United, et de la forme de succès de 22 ans du tout premier week-end de l’ère de la Premier League.

Shearer a marqué deux fois contre Crystal Palace à ses débuts et a ensuite marqué 10 buts lors de ses 10 premières apparitions en championnat avant qu’une blessure au ligament croisé ne mette fin à sa campagne.

Andy Cole

Andy Cole est sorti de l’académie d’Arsenal et s’est imposé comme attaquant clinique à Bristol City avant de rejoindre Newcastle en février 1993 avec les Magpies en tête du deuxième niveau.

La nouvelle signature de Manchester City, Erling Haaland, dit qu’il veut “s’amuser et marquer des buts” cette saison et admet qu’il a très hâte d’affronter ses rivaux Manchester United.



Techniquement, cela devrait l’exclure de notre liste des plus grands première ligue commence, mais, l’impact de ce terme, suivi d’un départ encore plus dévastateur dans l’élite de la campagne suivante garantit son inclusion.

Cole a initialement marqué 12 buts en autant de matchs pour Newcastle en 1992/93 avant de frapper un record égalant 34 buts en Premier League en 1993/94 – après avoir marqué 15 buts lors de ses 15 premières apparitions en Premier League.

Mohamed Salah

Mohamed Salah, littéralement, a frappé le sol à Liverpool après avoir échoué à s’assurer une place de départ régulière à Chelsea de Jose Mourinho et à allumer son profil à Roma.

Salah a marqué lors de ses débuts en championnat pour le club de Watford et a ensuite inscrit 12 buts lors de ses 15 premières apparitions. Incroyablement, son taux de grève ne s’est amélioré qu’au fur et à mesure que la campagne progressait.

L’Égyptien a terminé la saison avec 32 buts en championnat en 36 apparitions pour remporter le Soulier d’or – le plus haut total depuis 1994/95, lorsque la ligue comprenait 22 équipes et, par conséquent, a produit plus de matchs en une saison.

Marc Viduka

Mark Viduka est arrivé à Leeds au milieu des années 2000 après avoir effectué un transfert de 6 millions de livres sterling du Celtic, au milieu de la meilleure série de succès soutenus du club à ce jour – formant une force de frappe comprenant Michael Bridges, Harry Kewell, Alan Smith et Robbie Keane.

L’inclusion de l’ancien international australien dans notre liste pourrait être remise en question, sur la base de ses retours sans but lors de ses trois premiers matches de championnat – mais l’attaquant a ensuite inscrit 10 buts lors de ses six apparitions suivantes.

Jesse Lingard

Image:

Jesse Lingard a passé une période réussie en prêt à West Ham en 2021





La dernière entrée dans notre top 10, et aussi la plus récente, est le nouvel attaquant de Nottingham Forest Jesse Lingard, qui a trouvé la touche Midas lors de son court passage en prêt à West Ham en 2021.

Avec la nouvelle que Jesse Lingard a rejoint Nottingham Forest pour un contrat d’un an, jetez un œil à ses meilleurs buts en Premier League.



Lingard a produit neuf buts en championnat lors de ses 10 premières apparitions en bordeaux et bleus – sans même tenir compte de ses quatre passes décisives au cours de cette période – pour jeter de sérieuses questions quant à savoir si sa capacité était pleinement exploitée à Manchester.