L’attaquant de l’équipe féminine de hockey Navneet Kaur confiant du bon spectacle de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo

L’attaquante de l’équipe indienne de hockey féminin Navneet Kaur a bon espoir de participer à ses premiers Jeux olympiques et est convaincue que son équipe aura une sortie mémorable à Tokyo.

«J’ai vraiment bon espoir de faire partie de l’équipe de 16 membres pour les Jeux olympiques et je suis vraiment excité», a déclaré le joueur de 25 ans, qui a sué dans le camp national de l’Autorité sportive. de l’Inde (SAI) à Bengaluru.

«Les femmes indiennes jouaient aux Jeux olympiques de 2016 pour la première fois et manquaient peut-être d’expérience contre les meilleures équipes dans un événement phare comme les Jeux olympiques. Nous avons travaillé très dur pour améliorer notre condition physique et nous améliorer tactiquement. Je me concentre sur le fait de me rendre aux Jeux olympiques et de réaliser mon rêve d’enfance », a-t-elle déclaré.

Avec 79 sélections à son nom, Navneet reconnaît la responsabilité qui vient de jouer en tant qu’attaquant.

«Bien sûr, il nous incombe aux attaquants de donner le ton en marquant des buts. Nous avons eu une solide pratique de match au début de l’année et il y a eu beaucoup de leçons tirées de ces tournées également. Marquer des buts est une responsabilité collective de l’équipe et nous travaillons constamment à nous améliorer. Je suis convaincue que l’équipe va monter dans la grande scène », a-t-elle déclaré.

L’attaquant basé à Haryana a subi un revers il y a quelques semaines lorsqu’elle a été infectée par Covid-19, aux côtés de piliers tels que le capitaine Rani, Savita, Navjot Kaur et Sushila. Heureusement, les joueurs ont récupéré rapidement et sont de retour à l’entraînement après avoir terminé leur période de quarantaine.

Navneet admire les seniors de l’équipe et est déterminée à mettre la main sur une médaille olympique.

«L’expérience de joueurs comme Rani et Savita n’a fait que de moi un meilleur joueur. L’environnement d’équipe est comme une famille, où les seniors et les juniors peuvent échanger des idées sur le jeu de l’autre. Les seniors nous motivent à rouler pour mieux performer dans les meilleurs événements. J’espère que nous pourrons utiliser cela pendant les Jeux olympiques de Tokyo et revenir avec une médaille », a-t-elle déclaré.

