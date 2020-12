LEIPZIG, Allemagne: l’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan s’est senti presque mort pendant une semaine lorsqu’il a été infecté par le coronavirus, A déclaré vendredi l’entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann.

Hwang a été testé positif le mois dernier après son retour en Allemagne après les matchs amicaux de l’équipe nationale sud-coréenne en Autriche contre le Mexique et le Qatar. Nagelsmann a déclaré que Hwang n’avait pu gérer qu’un programme d’entraînement sérieusement réduit depuis lors et ne serait pas disponible pour jouer pour Leipzig avant le mois prochain au plus tôt.

«C’était le cas qu’il avait toute la gamme des symptômes. Je lui ai parlé brièvement et il a dit: Pendant les sept premiers jours, j’étais presque mort. C’est exactement comme il l’a dit », a déclaré Nagelsmann. Cela n’allait pas bien pour lui et il faut donc faire attention. Tout le monde sait à propos du virus que lorsque vous revenez (à l’entraînement) trop tôt, cela peut être dangereux pour les organes, pour le cœur surtout. La prudence est donc de mise.

Hwang a signé pour Leipzig après avoir marqué 16 buts et en avoir mis 22 de plus pour Salzbourg la saison dernière. Depuis son arrivée au club allemand, il a marqué une fois en sept matchs.

