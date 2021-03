L’attaquant australien Sam Kerr vit le rêve de tout footballeur. Son équipe de club, Chelsea, a déjà remporté la Coupe de la Ligue, a deux points d’avance en tête de la Super League féminine de la FA, et se dirige vers le match retour de leur quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League cette semaine contre le VfL Wolfsburg avec un 2- 1 avantage sur l’ensemble.

Alors que Chelsea atteint tous ses objectifs collectifs jusqu’à présent, Kerr a atteint un patch violet personnel, marquant 14 buts en 18 apparitions WSL pour placer sa deuxième dans le tableau des scores derrière Vivianne Miedema d’Arsenal.

Kerr est naturellement tout sourire alors qu’elle se blottit profondément dans son sweat à capuche surdimensionné tout en discutant avec ESPN et, d’une manière ou d’une autre, les luttes des premiers mois en bleu Chelsea – ne marquant qu’une seule fois lors de ses sept premières apparitions – semblent un lointain souvenir.

« Les gens peuvent sous-estimer à quel point il est difficile de se déplacer à travers le monde et de s’éloigner de la famille et de ce genre de choses », explique Kerr à propos de sa décision de quitter les Chicago Red Stars de la NWSL pour l’Angleterre en novembre 2019. « J’ai toujours dit que je Je suis quelqu’un qui joue mieux quand je suis heureux et à l’aise.

« C’était difficile de venir ici, les premiers mois, j’ai trouvé ça vraiment difficile … Une fois que j’ai été installé, j’ai trouvé mes marques, concentré entièrement sur le football et j’aime vraiment ça. »

Chelsea récolte certainement les récompenses d’un Kerr installé dans leur ligne de front étoilée et la combinaison qu’elle a formée avec son partenaire de frappe Fran Kirby est une joie à voir, la paire comptant 31 buts à eux dans toutes les compétitions cette saison.

L’entraîneur de Chelsea, Emma Hayes, a comparé le partenariat Kirby-Kerr à celui de Dwight Yorke et Andy Cole de Manchester United qui ont anéanti les défenses de l’opposition en 1999 sur le point de terminer le triplé de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup. Elle a déclaré à Sky Sports: « Ils s’entendent juste. Ce n’est pas coaché, c’est juste essayer de les mettre dans les bons espaces et ils comprennent le reste. Ce sont des joueurs talentueux et de classe mondiale et je pense que tous les éloges sont pleinement justifiés. . «

Pour Kerr, c’est encore plus simple.

« Quand vous jouez avec quelqu’un d’aussi bon que Fran, c’est assez facile de jouer avec elle », dit-elle à ESPN. « Elle est dans une forme incroyable elle-même cette année, elle est une joueuse d’équipe – vous pouvez le voir avec le nombre de buts qu’elle a aidés cette année (neuf en WSL) et je sais qu’elle veut gagner autant que moi et je le sais à chaque fois. elle récupère le ballon, quelque chose va se passer. Je suis toujours en mouvement chaque fois qu’elle l’a – c’est pourquoi je suis venu à Chelsea, pour jouer avec des joueurs comme Fran. «

Être entouré de talents de classe mondiale n’est pas le seul avantage que Kerr tire de son déménagement européen, l’expérience de jouer à travers une myriade de compétitions pour différents objets d’argenterie a été une révélation.

« Honnêtement, ça a été la plus belle surprise pour moi, je trouve ça vraiment intéressant », dit-elle. « Il faut plus que se balancer un dimanche et gagner. C’est un peu comme un match d’échecs toute l’année, vous devez reposer les joueurs certains jours pour des blessures, des cartons jaunes et rouges sont reportés – c’est fou, il y en a plus. dans le jeu que de choisir la meilleure équipe. J’apprécie vraiment ce côté-là … c’est un côté du football que je n’ai pas vraiment expérimenté, donc c’est aussi une bonne courbe d’apprentissage. «

Alors que la WSL et la Ligue des champions entrent dans la phase finale, la semaine prochaine, Kerr et ses coéquipiers changeront temporairement d’orientation d’un club à l’autre pendant la fenêtre internationale de la FIFA.

Pour la capitaine des Matildas, la chance d’entrer dans un camp avec ses coéquipières australiennes a été longue à venir. L’équipe nationale ne s’est pas réunie depuis sa victoire au Vietnam en mars 2020, où Kerr a marqué lors de la victoire 2-1 au stade Cua Ong qui a assuré sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Ce camp à venir verra les joueurs basés en Europe se lier pour affronter à la fois l’Allemagne et les Pays-Bas sous le nouvel entraîneur-chef Tony Gustavsson et bien que leurs adversaires aient eu la chance de s’entraîner ensemble au cours de l’année écoulée, la pandémie COVID-19 a empêché les Australiens d’avoir cette opportunité. Cependant, cela crée un défi que Kerr apprécie.

« Nous devons juste jouer avec cette puce sur notre épaule que les autres équipes ont pu avoir des camps pour les équipes nationales et nous ne l’avons pas fait et nous devons l’utiliser à notre avantage », dit-elle. « C’est un truc australien de toute façon, jouer comme l’opprimé. »

Ces matchs font partie de la préparation pour les Jeux olympiques et bien que Kerr n’ait pas encore trop réfléchi à ce tournoi, elle est pragmatique sur ce que pourrait être l’expérience.

«C’est l’une de ces choses où nous devrons suivre le courant», dit-elle. «Nous ne pouvons pas être trop pris de ne pas avoir de village, peut-être de ne pas avoir de cérémonie d’ouverture. Ce sera une sorte de voyage d’affaires: prenez l’avion, faites ce dont nous avons besoin, prenez l’avion. À la fin de la journée c’est toujours un Olympique, toujours un tournoi majeur pour nous, donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour gagner une médaille. «

Quelle que soit l’occasion, enfiler le maillot vert et or est toujours spécial pour Kerr, qui a fait ses débuts sous les couleurs australiennes il y a 12 ans à l’âge de 15 ans.

«Vous ne pouvez pas le décrire, c’est quelque chose que je ne tiendrai jamais, jamais pour acquis», ajoute-t-elle. « C’est toujours le plus grand honneur de jouer pour mon pays et je pense que c’est encore plus spécial quand tu joues avec des filles avec lesquelles tu as grandi et que tu les as vues et passé plus de temps avec elles qu’avec ta famille. C’est un sentiment incroyable. et c’est quelque chose que j’ai manqué à coup sûr et je pense que le fait de m’en éloigner m’a fait apprécier encore plus. «

Cependant, il reste près de quatre mois à attendre que les Matildas s’alignent à Tokyo, donc pour le moment, Kerr se concentre sur le voyage de Chelsea en Hongrie et un test sévère contre Wolfsburg pour assurer une place en demi-finale en Ligue des champions.

«C’est une équipe difficile, elle est dure, elle entre et elle peut courir toute la journée», dit-elle. « Nous allons devoir être prêts pour le combat et nous n’allons pas là-bas pour faire match nul, nous y allons pour gagner. Nous jouons à Budapest mercredi, il est 21 ans. [degrees Celsius] – toutes les filles le redoutent mais je pense que je vais prendre vie. C’est mon moment de briller, au soleil. «