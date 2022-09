L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, était le seul nouveau visage de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour ses deux derniers matches avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en novembre.

L’Angleterre se rendra en Italie et accueillera l’Allemagne dans la Ligue des Nations plus tard ce mois-ci, dans le but de faire amende honorable pour un début de compétition épouvantable.

Les hommes de Southgate n’ont pris que deux points lors de leurs quatre premiers matchs dans le groupe, dont une embarrassante défaite 4-0 à domicile contre la Hongrie la dernière fois.

“Il est clair qu’en tant que manager international, vous n’avez pas de matchs pour mettre rapidement la déception derrière vous”, a déclaré Southgate.

“Nous avons eu une longue période de réflexion, mais maintenant nous attendons avec impatience deux matches de grande qualité qui seront un excellent test pour nous et une partie cruciale de notre préparation pour la Coupe du monde.

“Il ne reste que huit semaines avant que nous nommions notre équipe pour le Qatar, donc chaque minute compte.”

Toney a été récompensé pour son beau début de saison avec cinq buts en sept matchs de Premier League.

“Nous le suivons depuis longtemps”, a déclaré Southgate.

“J’ai eu une bonne conversation avec (le manager de Brentford) Thomas Frank à son sujet la saison dernière. Sa forme et ses qualités – non seulement ses buts mais ses capacités techniques, son jeu de construction et ses prouesses aériennes – nous donnent une menace différente pour certains des autres joueurs que nous pourrions choisir.

Outre l’inclusion de Toney, Southgate est resté fidèle au noyau de l’équipe qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Le duo de Manchester United Harry Maguire et Luke Shaw font partie de l’équipe de 28 joueurs malgré la perte de leur place au niveau du club sous Erik ten Hag.

Kalvin Phillips a également eu du mal à trouver du temps de jeu depuis son arrivée à Manchester City, tandis que Ben Chilwell de Chelsea n’est revenu que récemment d’une longue blessure.

“De toute évidence, nous avons un certain nombre de joueurs, dont Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire et Kalvin Phillips, qui ne jouent pas beaucoup de minutes avec leur club”, a ajouté Southgate.

“Ce n’est pas idéal, mais nous pensons qu’ils ont été et peuvent être des joueurs importants pour nous. Ce n’est pas une situation parfaite mais il reste encore beaucoup de football à jouer avant le Qatar.

Deux autres joueurs de United restent hors de l’équipe car une blessure a payé les espoirs de rappel de Marcus Rashford et il n’y a pas de place pour Jadon Sancho.

Le gardien de premier choix Jordan Pickford est également absent en raison d’une blessure à la cuisse.

Effectif au complet :

Gardiens : Dean Henderson (Nottingham Forest), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan/ITA), Kieran Trippier (Newcastle), Marc Guehi (Crystal Palace), Conor Coady (Everton)

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Tammy Abraham (Roma/ITA), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford)

