L’attaquant de Blackpool Jerry Yates et le manager de Burnley Vincent Kompany remportent les prix d’octobre du championnat Sky Bet | Nouvelles du football

L’attaquant de Blackpool Jerry Yates a été nommé joueur du championnat Sky Bet du mois d’octobre.

Un octobre pour les âges pour Yates doit beaucoup à son positionnement intelligent. Il y a eu trois doublés parmi ses sept buts et une passe décisive en sept matchs, dont quatre têtes, deux volées et une course en solo contre Watford.

Yates a déclaré: “C’est une sensation agréable de gagner ce prix. C’est le premier que je remporte et j’apprécie que le panel vote pour moi. Octobre a été un peu surréaliste pour moi. Je ne pense pas avoir déjà marqué sept buts en un mois au cours de ma carrière.

“Sans mes coéquipiers, je ne pense pas que j’aurais marqué l’un d’entre eux. Ils y jouent un rôle majeur et je les remercie tous les jours. Nous avons ici un groupe de gars formidables qui travaillent dur les uns pour les autres. , et nous voulons juste recommencer maintenant et faire de notre mieux pour les fans.”

Burnley gestionnaire Vincent Kompany a été nommé Sky Bet Championship Manager du mois d’octobre.

Si octobre a commencé avec l’équipe fluide de Kompany continuant à concéder des égalisations tardives, il s’est terminé avec des vainqueurs mérités dans le temps additionnel et deux victoires de retour alors qu’ils ont amassé 18 points en huit matchs sans défaite et se sont hissés en tête du championnat.

Kompany a déclaré: “Je suis ravi de remporter ce prix, face à de grands managers.

“Je tiens à remercier tous les joueurs et mon équipe ; les entraîneurs, les kinés, les scientifiques du sport, les analystes, les hommes d’équipement, les jardiniers, les chefs et tous ceux qui ont joué un rôle dans l’obtention de ce prix. Ce fut un bon mois pour nous, mais le travail acharné continue.”

Sky Bet Ligue 1

Joueur : Aaron Collins (Bristol Rovers)

L’attaquant des Bristol Rovers, Aaron Collins, a été nommé joueur du mois d’octobre de Sky Bet League One.

L’attaquant dynamique connaît une saison stellaire. Trois buts et trois passes décisives étaient son décompte officiel, mais ses finitions et ses superbes centres ont été complétés par d’innombrables courses hors du ballon et un mannequin créateur de buts à Sheffield mercredi.

Collins a déclaré: “Je suis heureux de le gagner après avoir été nommé en août avec le même nombre de buts. Cela aurait pu être quatre passes décisives, mais ce n’était évidemment pas le cas.

“Mais comme je l’ai dit, ce fut un très bon mois en équipe, ainsi qu’individuellement, donc je suis heureux et j’espère que je pourrai ajouter à ce but et à ce décompte de passes décisives dans les mois à venir !”

Entraîneur : Steven Schumacher (Plymouth Argyle)

L’entraîneur de Plymouth Argyle, Steven Schumacher, a été nommé entraîneur du mois d’octobre de Sky Bet League One.

Il y a une sérénité symbiotique dans l’ajustement de Schumacher avec son côté Argyle. Il a une équipe heureuse, des joueurs qui se donnent à fond les uns pour les autres et qui sortent avec un résultat à chaque fois, comme le prouvent 19 points et 18 buts en sept matchs sans défaite.

Schumacher a déclaré: “Je suis ravi de remporter le prix du manager du mois pour le deuxième mois consécutif. Nous avons eu un début de saison brillant et pour nous d’être assis en haut de la table dans un Sky incroyablement compétitif. Bet League One montre à quel point tout le monde connecté à Plymouth Argyle se porte bien en ce moment.

“Nous continuerons à travailler aussi dur que possible pour continuer à obtenir des résultats et, espérons-le, être en lice pour remporter d’autres récompenses à l’avenir. Un grand merci encore une fois à tous les joueurs et au personnel d’entraîneurs pour leur travail acharné. travail en octobre et une mention spéciale à nos fans dont le soutien a été incroyable !”

Sky Bet Ligue Deux

Joueur : Paddy Madden (Comté de Stockport)

L’attaquant du comté de Stockport, Paddy Madden, a été nommé joueur du mois d’octobre de la Sky Bet League Two.

Avec son rythme de travail et sa détermination à harceler les défenseurs, Madden donne à Stockport plus que de simples buts, mais son talent de braconnier est inestimable. Il a contribué soit un but (cinq au total) soit une passe décisive dans chacun des six matchs du comté.

Madden a déclaré: “Je suis ravi de pouvoir remporter le prix du joueur du mois de la Sky Bet League Two. C’est toujours agréable de recevoir des éloges individuels, mais un grand bravo doit être adressé à tous mes coéquipiers et au personnel du club.

“Sans leurs excellentes performances au cours du mois dernier, remporter un prix comme celui-ci n’aurait pas été possible, alors je veux juste leur dire un grand merci.

“De toute évidence, l’accent est maintenant mis sur le maintien de la course que nous sommes en train de poursuivre, en nous assurant que nous passons un bon mois de novembre et que nous continuons à faire grimper le classement de la ligue.”

Entraîneur : Michael Flynn (Walsall)

Le manager de Walsall, Michael Flynn, a été nommé manager du mois d’octobre de la Sky Bet League Two.

Tous les fans de Walsall inquiets d’un mois de septembre sans victoire et d’une liste croissante de blessés ont eu ces doutes balayés alors que Flynn guidait son équipe vers 14 points en sept matchs, dont la victoire des quatre matches à domicile par un total de 8-2.

Flynn a déclaré: “Je suis ravi d’avoir remporté le prix. Je tiens à remercier tout mon personnel, c’est un véritable effort d’équipe de la part de Mandy le chef, du jardinier, de Trivela, de Leigh Pomlett et des fans. Un merci spécial à Wayne Hatswell qui a été à mes côtés pour chacun des prix de Manager du mois que j’ai remportés.

“Après un mauvais mois de septembre où j’ai l’impression que nous jouions un football décent, nous n’avons tout simplement pas obtenu les résultats que nous méritions, mais je crois en les joueurs et c’est grâce à eux que nous avons remporté le titre de Manager du mois.”