L’attaquant de Blackburn Ben Brereton Diaz remporte le prix du but du mois du championnat Sky Bet pour octobre | Nouvelles du football

L’attaquant de Blackburn Ben Brereton Diaz est le vainqueur du but du mois d’octobre du championnat Sky Bet.

L’attaque de Blackburn a semblé s’essouffler lorsque le ballon est sorti de la surface de réparation de Sunderland. Pas si. Brereton Diaz l’a suivi et l’a immédiatement conduit avec rythme et précision dans le coin le plus éloigné.

Brereton Diaz a déclaré: “C’est brillant. C’est le premier prix de ma carrière pour un but, donc j’en suis très heureux. C’était un moment spécial et c’était un grand but avec mon pied gauche, que je ne marque pas beaucoup avec.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet Championship Goals of the Month d'octobre.



“Quand le ballon est venu vers moi, j’ai juste pensé” pourquoi pas “. Vous espérez juste qu’il aille sur la cible. Je me suis concentré un peu plus avec le ballon sur mon pied gauche. Je l’ai bien attrapé, c’était un bon coup et j’étais vraiment heureux de le voir entrer.

“Nous avons également gagné le match, donc ce fut un grand moment pour moi et un grand moment pour l’équipe. Le but et le moment étaient spéciaux, donc c’est certainement là pour l’un de mes meilleurs buts.

“Quand c’est un match Sky en direct, vous savez que tout le monde regarde et que vous voulez faire une bonne performance, et je pensais que nous l’avions fait cette nuit-là pour obtenir un bon résultat, ce qui était la chose la plus importante.”

Vainqueur de la Sky Bet League One : Barry Bannan – SHEFFIELD WEDNESDAY contre Cheltenham Town – 8 octobre

Le milieu de terrain de Sheffield Wednesday, Barry Bannan, est le vainqueur du but du mois de Sky Bet League One en octobre.

Même si le gardien de Cheltenham, Luke Southwood, s’est senti bien placé alors que Bannan reculait son pied à 25 mètres du but, la force, la précision et le plongeon tardif du tir de l’Ecossais l’ont laissé impuissant.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet League One Goals of the Month d'octobre.



Bannan a déclaré: “Je suis vraiment heureux de remporter ce prix. Je suis juste heureux de marquer des buts et d’aider l’équipe et j’espère qu’il y aura d’autres distinctions à venir. C’est toujours bien d’être reconnu car cela signifie que vous faites quelque chose de bien, donc je suis très reconnaissant.”

Bannan a battu la concurrence de Kyle Edwards d’Ipswich Town, d’Aaron Collins des Bristol Rovers et de Bali Mumba de Plymouth Argyle.

Vainqueur de la Sky Bet League Two : Doncaster Rovers contre LEYTON ORIENT – 8 octobre

L’attaquant de Leyton Orient, Paul Smyth, est le vainqueur du but du mois de la Sky Bet League Two en octobre.

Il y avait du flair gymnastique et de la flexibilité à la fois dans la contorsion acrobatique de Smyth de son corps pour voler à la hauteur de la tête avec son dos au but et dans la célébration du saut périlleux qui a suivi.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet League Two Goals of the Month d'octobre.



Smyth a déclaré: “Je pense que c’est le meilleur but que j’ai jamais marqué, donc c’est génial de gagner le prix mensuel pour s’en souvenir.

“J’ai vu l’opportunité et je n’ai pas réussi à l’obtenir, et Rob Hunt m’avait trouvé. J’ai pris une touche qui l’a mise en l’air et j’ai pensé, pourquoi pas?”

“Ce fut une très bonne saison à la fois personnellement et pour l’équipe. Nous savons qu’il reste encore un long chemin à parcourir, alors même si les récompenses mensuelles comme celle-ci sont excellentes, nous nous concentrons tous sur le grand en tant qu’équipe à la fin de la saison. .”