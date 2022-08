L’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang s’est cassé la mâchoire lors d’un vol à domicile | Nouvelles du monde

L’attaquant barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang s’est cassé la mâchoire lorsqu’il a été attaqué lors d’un vol à son domicile.

Quatre personnes portant des masques a menacé l’ancien joueur d’Arsenal de 33 ans et sa femme avec des fusils et des barres de fer.

L’un des assaillants aurait frappé Aubameyang au menton avec une barre de fer.

La blessure devrait mettre Aubameyang hors de combat pendant trois semaines, bien qu’il puisse reprendre l’entraînement sans contact la semaine prochaine.

“Hé les gars, merci beaucoup pour tous les messages”, a écrit Aubameyang sur Twitter mercredi.

“Dimanche soir, des lâches violents ont fait irruption dans notre maison et ont menacé ma famille et mes enfants, juste pour voler des trucs.

“Ils m’ont blessé à la mâchoire mais je vais récupérer en un rien de temps, et Dieu merci, personne d’autre n’a été blessé physiquement.

“Le sentiment que nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais en tant que famille, nous surmonterons cela et nous tiendrons plus forts que jamais.

“Merci pour tout le soutien, cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Auba.”

On pense que la blessure n’aura pas d’impact sur un transfert potentiel alors que les pourparlers se poursuivent entre Chelsea et Barcelone.

Le FC Barcelone avait déclaré qu’Aubameyang et sa femme allaient bien malgré l’attaque.

Les rapports indiquent que le couple a été ligoté et menotté lors du vol tôt lundi.

Les autorités ont déclaré qu’au moins quatre pillards masqués sont entrés dans la maison du joueur puis se sont échappés dans une voiture.

Il n’est pas rare que les maisons des footballeurs soient ciblées en Espagne, bien que les crimes se produisent généralement lorsque les joueurs et leurs familles sont absents pendant les matchs.

Aubameyang, international gabonais, a signé à Barcelone en début d’année après de longs passages avec le Borussia Dortmund et Arsenal.