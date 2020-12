Le capitaine de Barcelone, Lionel Messi, a remporté le prix « Champions de la paix de l’année » pour son fair-play et son engagement envers les causes sociales.

Le prix décerné par «Peace and Sport», l’organisation internationale basée à Monaco, récompense un athlète qui a mené une initiative sportive significative et durable vers un changement pacifique.

Avec la fondation Leo Messi, la star argentine a contribué à promouvoir l’éducation et l’inclusion sociale des enfants défavorisés du monde entier.

« Ce prix récompense non seulement son fair-play, son respect et sa tolérance sur le terrain de football, mais aussi son engagement en faveur des droits des enfants », a déclaré le président et fondateur de Peace and Sport, Joel Bouzou. « Ce sont des valeurs qui font de lui un modèle et peuvent ouvrir la voie à une société plus juste et plus inclusive. »

Vice-président de Peace and Sport Didier Drogba a ajouté: « Lionel Messi se montre toujours un excellent modèle pour le fair-play, donnant l’exemple à la jeune génération de joueurs et à des millions d’enfants et de fans dans le monde entier. »

Messi, 33 ans, a posé avec le prix et a déclaré: « C’est un honneur de recevoir le prix du ‘Champion de la paix de l’année’. Le respect envers les autres est quelque chose que j’ai appris quand j’étais enfant, et j’essaie toujours de l’appliquer valeur importante sur le terrain de football.

« C’est un plaisir d’être reconnu pour être un joueur équitable. Je remercie Peace and Sport et SAS le Prince Albert II de Monaco pour ce prix et j’ai hâte de continuer à inspirer et à soutenir les personnes défavorisées. »

Plus tôt cette année, Messi a fait don d’un million d’euros pour lutter contre le COVID-19 en Espagne et en Argentine. Parmi les projets dans lesquels la fondation de Messi a participé, il y a le financement d’un nouveau centre de cancérologie pour enfants à l’hôpital Sant Joan de Deu de Barcelone.

Ambassadeur itinérant de l’UNICEF, Messi est actif dans les médias sociaux pour défendre des causes caritatives. Le prix de la « Paix de l’année » avait été remporté par le capitaine de rugby sud-africain Siya Kolis et le milieu de terrain français Blaise Matuidi.