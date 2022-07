L’attaquant de Barcelone Ansu Fati optimiste quant au retour à la meilleure forme

L’attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, a déclaré qu’il retrouverait son meilleur niveau dès qu’il se battrait pour revenir après deux ans de blessures.

L’international espagnol de 19 ans s’est blessé au ligament ménisque du genou en novembre 2020 et a eu besoin de quatre opérations dans un processus de récupération compliqué.

Alors qu’il semblait avoir laissé sa blessure au genou derrière lui, un grave problème aux ischio-jambiers lors de la défaite de son équipe en Copa del Rey face à l’Athletic Club Bilbao en janvier l’a mis à l’écart jusqu’en mai. Bien qu’il ait été inclus dans l’équipe espagnole pour les matches de l’UEFA Nations League en juin, il n’a pas joué.

Maintenant en tournée avec le Barca aux États-Unis, Fati est optimiste quant au fait qu’un retour à sa meilleure forme est imminent, rapporte Xinhua.

“Je travaille pour revenir et je n’ai aucun doute qu’avec un travail acharné et des efforts, je serai ce que j’étais avant. C’est vrai que je ne suis pas encore à 100%, mais chaque jour qui passe est un jour plus proche de ça », a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision espagnole TV3.

Fati a déclaré qu’il était “normal” de s’inquiéter d’une rechute lorsque vous vous remettez de blessures, mais “ce ne sont que les premières minutes, puis vous oubliez cela et jouez sans peur”, a-t-il expliqué.



Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait jamais envisagé d’abandonner le sport après deux années difficiles.

“Les blessures sont quelque chose qui arrive dans la carrière d’un footballeur. J’ai eu des blessures pires quand j’étais junior. Je sais d’où je viens et je suis encore très jeune”, a déclaré l’attaquant, qui a ajouté qu’il aimerait voir Leo Messi revenir au Camp Nou.

“De cette façon, il pourrait dire ‘au revoir’ comme il le mérite – comme le mérite le meilleur joueur du monde”, a déclaré Fati.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici