L’attaquant de 55 millions de livres sterling signe et partenaire de rêve de Kobbie Mainoo – prédisant la fenêtre de transfert de Man United

Le début du mercato estival marquera un tournant important dans la quête de Sir Jim Ratcliffe pour ramener Manchester United sur la plus haute marche du podium du football anglais.

Après être devenu copropriétaire plus tôt cette année, la fenêtre de transfert marquera la première opportunité significative pour Ratcliffe de faire sa marque à Old Trafford. Une ruche d’activités de transfert est attendue au cours des prochains mois, United souhaitant changer le paysage de son équipe.









Comme le rapporte le Nouvelles du soir de Manchester En février dernier, les ventes de joueurs pourraient atteindre deux chiffres cet été. Le club doit lever des fonds via cette méthode pour rester dans les limites des règles de profit et de durabilité de la Premier League. [PSR].

Même si les dépenses devraient dépasser les recettes cet été, United a l’ambition d’ajouter de nouvelles jambes à ses rangs. Le club a fait de l’ajout d’un défenseur central, d’un milieu de terrain central et d’un attaquant ses principaux objectifs avant la nouvelle saison.

Dans cet esprit, HOMMES Sport Une équipe de rédacteurs a eu son mot à dire sur ce à quoi pourrait ressembler la fenêtre de cet été à Old Trafford.

Georges Smith

Ce n’est un secret pour personne que United doit lever des fonds grâce à la vente de joueurs pour équilibrer ses comptes cet été. L’équipe regorge de joueurs qui pourraient générer l’argent dont ils ont tant besoin, ainsi que de ceux qui n’ont pas d’avenir à long terme au sein du M16.

Vous pouvez imaginer Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Christian Eriksen, Scott McTominay, Donny van de Beek et Casemiro se voir confier des contrats permanents, et cela représenterait un pas dans la bonne direction. McTominay est l’atout le plus vendable au sein de ce vivier de talents et exigerait des frais décents après une solide campagne 2023/24.

En ce qui concerne les entrées, United doit se renforcer en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Le club pourrait recruter deux défenseurs centraux et Jarrad Branthwaite est sa principale cible. S’il est recruté, une signature secondaire au cœur de la défense serait un ajout discret.

Dans l’ensemble, il est important que United retire autant de bois mort que possible et les remplace par de jeunes talents affamés qui peuvent s’améliorer. Branthwaite répondrait à ces critères. Les liens avec Joao Neves, aussi persistants soient-ils, semblent quelque peu fantaisistes en raison de sa clause de libération valant au nord de 100 millions de livres sterling. United doit prendre en compte le PSR cet été et devra boxer intelligemment, surtout si les ventes sont lentes.

Jake Stokes

Qu’Erik ten Hag reste ou non aux commandes, United devra recruter au moins un nouveau défenseur central, un arrière gauche, un milieu de terrain, un ailier droit et peut-être aussi un attaquant. Si les Reds veulent vraiment rivaliser et côtoyer à nouveau les meilleurs d’Europe, alors Sir Jim Ratcliffe devra sortir le trésor de guerre.

Avec le départ de Raphael Varane cet été et l’avenir de Jonny Evans en suspens, United pourrait se retrouver avec Willy Kambwala, Victor Lindelof, Harry Maguire et Lisandro Martinez. Malheureusement, seuls ces deux derniers ont ce qu’il faut pour démarrer semaine après semaine pour une équipe qui vise le top quatre – ce qui est finalement l’objectif de la saison prochaine.

Branthwaite serait un excellent ajout à l’équipe, tout comme Giorgio Scalvini qui a impressionné pour l’Atalanta en Serie A cette saison. Il s’agit respectivement d’une paire d’arrières centraux gauche et droit, qui pourraient potentiellement couvrir les Reds pour les années à venir.

Au milieu du parc, Neves serait une acquisition passionnante. Cependant, son prix exorbitant pourrait être un problème. En fin de compte, si Ratcliffe veut raviver la flamme du club, il doit recruter un ailier droit de classe mondiale pour remplacer Antony – alors avancez Michael Olise.

United pourrait également faire appel à un attaquant pour remplacer Rasmus Hojlund. Ironiquement, Cristiano Ronaldo aurait été parfait dans ce rôle au cours de la dernière année, mais ce navire a désormais appareillé.

Tom Doyle

L’été de United sera un acte de haute voltige : la quantité et la qualité des signatures dépendent presque entièrement de celui qui quitte Old Trafford. Une vente dramatique et une reconstruction semblent hors de portée : United écoutera les offres pour la majorité de l’équipe première, mais le club ne s’est pas bien vendu ces dernières années, tandis que celui qui sera manager la saison prochaine aura toujours besoin d’une équipe fonctionnelle. United visera des honoraires substantiels pour Casemiro, Jadon Sancho et Mason Greenwood ainsi que des sommes respectables pour les joueurs marginaux.

Ce n’est un secret pour personne : United a besoin de renforts à chaque poste. Au moins un défenseur central interviendra : Branthwaite pour moins de 60 millions de livres sterling serait une bonne affaire ; une alternative moins chère comme Gleison Bremer ou Edmond Tapsoba ferait également l’affaire. United a besoin d’un arrière gauche fiable, donc un défenseur central titulaire et un jeune remplaçant capable également de jouer sur le flanc gauche seraient une excellente affaire. Au milieu de terrain, je ferais tapis pour Adam Wharton. Il coûterait plus de 60 millions de livres sterling après avoir seulement récupéré 18 millions de livres sterling à Crystal Palace en janvier, mais United devrait serrer les dents et le jumeler à Kobbie Mainoo. Neves est actuellement une chimère pour le prix demandé de 100 millions de livres sterling par Benfica, bien que leur intérêt déclaré pour Greenwood pourrait ouvrir une option d’échange cash plus joueur.

Quant à la ligne avant, Benjamin Sesko à 55 millions de livres sterling serait parfait, mais un transfert à Arsenal ou Chelsea semble plus probable. United a besoin de compétition pour Hojlund mais doit aussi lui donner le temps de se développer, donc je prêterais un attaquant expérimenté et physique qui ne fera pas de vagues ; quelqu’un qui peut remplacer jusqu’à ce que la situation financière de United s’améliore pour ensuite recruter le bon joueur, quel que soit le prix.

United terminera probablement l’été avec une équipe plus jeune et allégée avec deux ou trois ajouts de qualité qui auront également l’air un peu légers en termes de corps et de profondeur. Cependant, ce serait une première étape prometteuse pour Ineos avant d’ajouter plus de qualité dans les futures fenêtres à mesure que la situation financière s’améliorera, espérons-le.

James Quinlan

La prochaine fenêtre de transfert présente un exercice d’équilibre difficile pour quiconque sera dans l’abri de United la saison prochaine. D’un côté, il existe un besoin évident d’éliminer une partie du bois mort et de recruter de jeunes joueurs talentueux à l’aube de leur apogée, mais est-ce alors une tâche réaliste à accomplir en un seul été ? La dernière chose qui puisse arriver est de permettre aux joueurs de partir et de se retrouver avec l’essentiel d’une équipe.

Cela dit, les départs définitifs de Casemiro, Antony, Sancho et Greenwood doivent tous être prioritaires. United ne récupérera pas autant que les honoraires substantiels payés à l’ancien trio, mais ils occupent en particulier de précieuses places dans l’équipe.





Cela nécessitera un recrutement intelligent dans ces domaines. Je privilégierais les stars moins chères qui peuvent devenir de parfaits footballeurs de United, mais si je fais tout mon possible, je dirais de le faire sur un ailier droit – Olise, pour être précis. Le marché du milieu de terrain défensif propose alors de nombreuses options intéressantes, mais avec le prix demandé par Joao Neves assez élevé, mes alternatives seraient soit Wharton de Crystal Palace, Ederson de l’Atalanta ou Khephren Thuram de l’OGC Nice.

De plus, l’arrivée de Branthwaite devrait être considérée comme un élément essentiel pour Ineos. Le défenseur central d’Everton est l’avenir de la défense anglaise, que Gareth Southgate le pense ou non, alors payez simplement le prix demandé et faites-le sceller.

Tom Cavilla

Un grand été se profile à l’horizon pour United alors qu’ils tentent de créer une équipe capable de se battre pour le titre de Premier League.

Différents joueurs devront être remplacés pour que cela soit possible, à commencer par Wan-Bissaka, Lindelof, Eriksen, Van de Beek et Antony.

En ce qui concerne les recettes, il y a également beaucoup de travail à faire dans ce département. Branthwaite représenterait une recrue idéale en défense, tout comme Bremer de la Juventus.





Au milieu de terrain, l’avenir de Sofyan Amrabat reste incertain tandis que Casemiro semble susceptible d’être transféré dans les semaines à venir. Amadou Onana d’Everton pourrait être une option efficace dans ce domaine, même si des efforts devraient également être faits pour Neves.

La sortie d’Anthony Martial a déjà été confirmée, libérant un espace en attaque, et cela pourrait aussi être le bon moment pour tirer profit de Marcus Rashford. Brian Brobbey de l’Ajax devrait être pris en considération, en particulier après avoir désigné United comme une de ses destinations de rêve, et Lois Openda est la star du RB Leipzig que United devrait poursuivre – pas Sesko.