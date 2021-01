YOKOHAMA, Japon: Nouvel an, nouveau contrat pour l’attaquant de 53 ans Kazuyoshi Miura, l’un des plus vieux footballeurs professionnels du monde.

Miura, qui aura 54 ans le 26 février, entamera sa 36e saison après avoir signé une prolongation avec le club de la J-League Yokohama FC lundi, a annoncé la ligue.

Surnommé King Kazu, Miura n’a disputé que quatre matchs de championnat l’année dernière et n’a pas marqué mais a prolongé son record de joueur le plus âgé de la J-League. Il a rejoint Yokohama en 2005.

Retour du roi, a déclaré la J-League dans son annonce sur Twitter.

La saison 2021 de la ligue devrait débuter le 27 février.

Miura en mars 2017 est devenu le joueur le plus âgé à apparaître dans un match professionnel à l’âge de 50 ans et sept jours, attirant l’attention des médias mondiaux en dépassant le record de longévité de Stanley Matthews en Angleterre.

Miura a joué pour le club brésilien de Santos et en Italie avec Gênes plus tôt dans sa carrière et a représenté 89 fois l’équipe nationale du Japon, marquant 55 buts.

