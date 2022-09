L’attaquant d’Atlanta United Thiago Almada a été inclus dans l’équipe argentine de 28 joueurs jeudi pour deux matchs de préparation de la Coupe du monde qui se joueront aux États-Unis ce mois-ci.

L’équipe affrontera le Honduras le 23 septembre à Miami et la Jamaïque quatre jours plus tard dans le New Jersey.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a retiré quatre joueurs de sa liste précédente : le gardien Juan Musso, le défenseur Lucas Martinez, le milieu de terrain Exequiel Palacios et l’attaquant Nicolas Gonzalez _ ces deux derniers sont blessés.

Les équipes peuvent emmener 26 joueurs à la Coupe du monde au Qatar, qui commence le 20 novembre. Ni le Honduras ni la Jamaïque ne participeront au tournoi.

L’Argentine est dans le groupe C de la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite, la Pologne et le Mexique.

Almada, 21 ans, a rejoint Atlanta en Major League Soccer en provenance du Club Atletico Velez Sarsfield de la première division argentine en février. Il évolue au poste d’attaquant ou de milieu offensif.

Équipe d’Argentine:

Gardiens: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) et Geronimo Rulli (Villarreal) Défenseurs : Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis), Facundo Medina (Lens) Cristian Romero (Tottenham ), Nehuen Perez (Udinese), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United) Nicolas Tagliafico (Lyon) et Marcos Acuna (Séville)

Milieux de terrain: Leandro Paredes (Juventus), Angel di Maria (Juventus), Guido Rodriguez (Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo de Paul (Atletico Madrid), Alejandro Gomez (Séville), Giovani Lo Celso (Villarreal) et Alexis Mac Allister (Brighton)

Attaquants: Paulo Dybala (Roma), Angel Correa (Atlético Madrid), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Thiago Almada (Atlanta United), Joaquin Correa (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan) et Julian Alvarez (Manchester City )