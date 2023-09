L’attaquant d’Aston Villa Philippe Coutinho rejoint l’équipe qatarie d’Al Duhail pour un prêt d’une saison

L’attaquant brésilien Philippe Coutinho a rejoint l’équipe qatarie d’Al Duhail grâce à un prêt d’une saison de l’équipe de Premier League Aston Villa.

Coutinho est tombé en disgrâce au sein du club de Premier League après avoir initialement impressionné suite à son prêt à Barcelone l’année dernière.

Le joueur de 31 ans a finalement fait un transfert permanent de 17 millions de livres sterling (21 millions de dollars) à Villa, mais n’a marqué qu’un seul but la saison dernière et n’a fait que deux apparitions de remplacement cette saison.

Coutinho était au bord des larmes après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 4-0 de Villa contre Everton en août, ce qui constituait sa dernière apparition pour le club.

Sur toute la saison, Coutinho n’a pas joué en dehors des deux apparitions qu’il a décrochées avant la blessure.

Coutinho a pu rejoindre Al Duhail malgré la fermeture du mercato de Premier League la semaine dernière, car la date limite qatarienne n’est que le 18 septembre.

« Aston Villa peut confirmer que Philippe Coutinho a finalisé un prêt d’une saison à Al Duhail », indique un communiqué du club.

« Le Brésilien a initialement signé un prêt pour Villa en janvier 2022 et a immédiatement brillé en bordeaux et bleu, marquant lors de ses débuts contre Manchester United.

« Ses performances impressionnantes verront plus tard son transfert de Barcelone à Villa Park devenir permanent et il a fait 43 apparitions pour le club, marquant six buts. »

Coutinho a joué pour Liverpool de 2013 à 2018, ce qui a persuadé Barcelone de payer plus de 100 millions de livres sterling pour ses services en 2018.

Mais son séjour au Camp Nou était tout sauf un conte de fées, car la tête qui porte la couronne est lourde et coûte cher.

On s’attendait à ce que Coutinho joue et occupe le poste de numéro 10 du club, laissé entrouvert par l’Argentin Lionel Messi. Comme on pouvait s’y attendre, Coutinho a eu du mal à créer un impact dans son rôle au sein du club, marquant seulement 26 buts lors de ses 106 apparitions pour les Blaugranas.

Mais aujourd’hui, au Qatar, il existe une opportunité de se réinventer et de trouver sa propre place. Al Duhail est le champion qatari en titre après avoir remporté la Qatar Stars League la saison dernière, et ils espèrent que Coutinho renforcera la domination de l’équipe au fil de la saison.

(Contributions provenant des agences)

(Contributions provenant des agences)