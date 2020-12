L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été condamné à une amende de 10 000 dollars, soit environ 4 400 £, pour une publication sur les réseaux sociaux alors qu’il était en service international le mois dernier.

Aubameyang était furieux après que lui et ses coéquipiers gabonais aient été bloqués dans un aéroport de Gambie alors que les responsables se disputaient au sujet des tests de Covid-19.

Le joueur de 31 ans a posté des photos de joueurs dormant sur le sol de l’aéroport, en écrivant: « Beau travail CAF, c’est comme si nous étions dans les années 1990 ».

Il a ajouté plus tard: «Cela ne nous démotivera pas, mais les gens doivent savoir et les FAC doivent prendre leurs responsabilités. [It is] 2020 et nous voulons que l’Afrique grandisse, mais ce n’est pas ainsi que nous y arriverons. «

Le comité de discipline de la CAF a qualifié le contenu de «offensant et dégradant». La FA de la Gambie a été condamnée à une amende de 100 000 dollars, soit environ 44 000 livres, dont la moitié a été suspendue pendant deux ans.

La fédération gambienne « n’a pas respecté les valeurs de loyauté, d’intégrité et de sportivité et les règles de fair-play concernant l’accueil de la délégation gabonaise », selon la CAF.

Les joueurs gabonais sont arrivés en Gambie peu avant minuit et ont été autorisés à quitter l’aéroport pour se rendre à leur hôtel environ cinq heures plus tard.

Ils ont perdu contre la Gambie 2-1 plus tard dans la journée, et Aubameyang a publié une photo sur Instagram et a tagué le compte de la CAF à côté d’un emoji du majeur après le match.