L’attaquant d’Arsenal Lacazette rejoint l’engouement pour les bottes personnalisées avec une paire inspirée des Minions et des 76ers de Philadelphie

Alexandre Lacazette est le dernier joueur vedette à montrer une paire de chaussures de football personnalisées, l’attaquant d’Arsenal sortant à l’entraînement cette semaine montrant un design qui s’inspire de sources improbables.

Lacazette a partagé une photo de lui-même sur Instagram portant ses Nike Merc Vapor XIII sur Instagram, révélant le motif de camouflage bleu qui est dans la même veine que le troisième kit des Gunners.

– The Undefeated: les femmes noires reprennent l’industrie de la chaussure

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les chaussures de l’attaquant présentent également des images de deux Minions, les stars sujettes aux dangers de la franchise de films « Despicable Me », prenant des poses tout comme le propriétaire des bottes le fait lorsqu’il célèbre ses buts pour Arsenal.

En guise de touche finale élégante, les coups de pied comportent le slogan de motivation «Trust the Process», qui est synonyme des Philadelphia 76ers de la NBA.

Lacazette est connu pour être un fan des Sixers, après avoir été vu en train de les regarder en action contre les Boston Celtics à l’O2 Arena de Londres en 2018, alors qu’il était assis aux côtés de son compatriote international français Antoine Griezmann.

Avec un seul but lors de ses neuf derniers matchs avec les Gunners, l’attaquant de 29 ans espère sans aucun doute que ses nouvelles chaussures sophistiquées l’aideront bientôt à revenir sur la piste des buts.

Les chaussures sont la création de SWithADot, une entreprise qui a fabriqué des baskets et des bottes personnalisées haut de gamme pour une longue liste de stars du sport professionnel, et Lacazette n’est que le dernier footballeur à avoir concrétisé son propre design extravagant.

Tout d’abord, la botte « Epic Brozo » inspirée du nouveau kit maison en zig-zag d’Inter, avec des emoji. La version II est une botte noire qui présente l’emoji préféré de Brozovic et un crocodile de bande dessinée surnommé le « Brozo Croco », qui ont été portés lors de la récente victoire 3-0 du derby contre l’AC Milan (diffusez la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Inspirées de l’écusson United, les bottes Matic présentent un grand diable rouge brandissant un trident ainsi que le logo personnel «NM» du milieu de terrain serbe sur un fond tourbillonnant dessiné à la main.

Les crampons personnalisés de Kovacic sont conçus pour être utilisés à la fois avec le club et le pays, arborant le fameux damier rouge et blanc du drapeau croate associé au lion rugissant de Chelsea.

Les chaussures créées pour le jeune milieu de terrain Elmas, le « nouveau fils adoptif de Naples », sont inspirées par la passion des fans du Stadio Diego Armando Maradona, comme six yeux écarquillés Partenopei ultras encourager leur équipe.

Tigran Barseghyan (FC Astana)

Le milieu de terrain arménien Barseghyan a commandé plusieurs paires de chaussures à SWithADot mais les meilleures sont sans aucun doute ses spéciales « Kung Fu Panda », avec des illustrations dessinées à la main de Po en mode combat complet. Cela dit, les bottes « Aladdin » de Barseghyan, avec Will Smith en tant que Génie, sont assez incroyables aussi, et il en a également une paire à l’effigie de Scrooge McDuck.

Dzeko a une paire de bottes sur mesure avec son propre visage dessus, fièrement gravées aux couleurs nationales de la Bosnie-Herzégovine.

Inspiré par son amour de « Black Panther », Auba a ces bottes « Gabon Panther » à imprimé animal dans sa collection. Bien que, contrairement à beaucoup d’autres ici, ceux-ci n’aient pas été portés lors d’un match.

De nombreuses créations incroyables de SWithADot sont fournies aux joueurs via BW Boots UK, qui se spécialise dans la fourniture aux footballeurs d’élite et aux athlètes de chaussures classiques, rares et sur mesure.

Traoré est monté sur le terrain dans une paire de bottes peintes à la main, couvertes d’images de loups et de phrases stimulantes telles que « Beast », « Believe » et « It’s a Process » pour aider à stimuler l’ailier aux pieds légers.

S’inspirant du drapeau sénégalais et du caoutchouc brûlé, le marchand de vitesse des Hornets, Sarr, a opté pour des traces de pneus sur ses bottes personnalisées.

Inspiré par l’enfance du jeune ailier anglais passé à jouer des heures interminables de football dans le sud-est de Londres, avec un panneau « No Ball Games » qui est un spectacle familier sur les lotissements.

Parsemées de quelques petits griffonnages des choses importantes de sa vie, les bottes de Digne ont été co-conçues par l’arrière latéral français lui-même.

Certains joueurs utilisent leurs chaussures pour délivrer un message. L’international anglais James a choisi d’ajouter un message antiraciste simple mais poignant à ses bottes à l’aide d’émojis.

Bien que badigeonné de néon rouge et bleu, le message de Zaha était également clair et simple, la star du palais ayant choisi de décorer ses bottes d’une déclaration puissante à la vue de tous.