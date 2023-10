Eddie Nketiah a aidé Arsenal à résoudre ses récents problèmes de but avec son premier triplé en Premier League alors que les Gunners battaient Sheffield United 5-0 samedi après-midi.

En entrant dans le match, les hommes de Mikel Arteta avaient marqué moins de buts que n’importe quelle autre équipe du top sept et étaient privés du leader Gabriel Jesus, mais ont néanmoins affiché leurs capacités offensives avec une victoire confiante sur les Blades, derniers.

Nketiah a ouvert son compte à la 28e minute, ajoutant un deuxième et un troisième à seulement huit minutes d’intervalle en seconde période, la frappe finale étant un effort accrocheur sur la rotation à 20 mètres.

Il est devenu le premier Anglais à marquer un triplé en Premier League pour Arsenal depuis Theo Walcott en mai 2015, qualifiant ce moment de « sentiment incroyable ».

Les Gunners ont marqué quatre lorsqu’Oliver Norwood a fait tomber Fabio Vieira juste à l’intérieur de la surface presque à temps plein et que le milieu de terrain portugais s’est converti à 12 mètres, avant que Takehiro Tomiyasu n’achève le score à la 96e minute.

S’adressant à Sky Sports après le match, Nketiah a révélé pourquoi il aurait pu marquer un quatrième but, mais il s’est plutôt écarté pour laisser place à son coéquipier : “J’étais sur [the penalty], j’allais le prendre. Mais Fabio, c’est un moment spécial pour lui : je pense qu’il attend un bébé et il a gagné le penalty, alors il a demandé s’il pouvait le tirer. J’ai dit : « Bien sûr. » C’est un sport d’équipe et j’en ai trois.”

L’attaquant a choisi la troisième frappe comme sa préférée, expliquant ce qui s’est bien passé pour lui lors d’un après-midi personnel à savourer.

“Dans des matchs comme celui-ci, où c’est serré et où c’est bas, il faut rester patient, rester dans les bonnes zones, arriver dans les bonnes zones”, a-t-il déclaré. “Mes coéquipiers m’ont trouvé aujourd’hui et j’ai pu concrétiser mes chances.”

Cette victoire place Arsenal à la deuxième place, devant Manchester City au moins temporairement, et maintient la pression sur Tottenham Hotspur, premier placé, en réduisant l’écart à deux points.

Sheffield United, quant à lui, reste en bas du classement avec un seul point en 10 matchs.

L’avenir de l’entraîneur Paul Heckingbottom était incertain avant le match et sa position ne fera que subir une pression accrue après la lourde défaite. À titre de comparaison, Derby County avait six points à ce stade de sa campagne 2007/08 – la pire campagne de Premier League jamais réalisée par un club.

