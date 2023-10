L’attaquant cinq étoiles Liam McNeeley s’engage pour l’Indiana : ce qu’il apporte aux Hoosiers

L’Indiana a décroché son premier engagement pour la promotion 2024 avec l’annonce dimanche du petit attaquant cinq étoiles Liam McNeeley. Voici ce que vous devez savoir :

McNeeley joue à la Montverde Academy et est le joueur n°3 en Floride et n°13 au classement général du pays, selon le 247 Sports Composite.

L’Indiana et le Kansas étaient les deux finalistes de McNeeley. Il a également reçu des offres du Texas, de l’Alabama et du Michigan, entre autres.

McNeeley a marqué 25 points avec sept rebonds samedi pour aider les Florida Eagles à battre l’AZ Compass et à se qualifier pour la finale de la Top Flight Invite à la Border League à Las Vegas.

Ce que McNeeley apporte à Bloomington

McNeeley est l’un des espoirs les plus uniques en 2024, car il peut bien faire un peu de tout sur le terrain. Au Nike EYBL Peach Jam, il a récolté en moyenne 15,8 points, 6,4 rebonds et 2,2 passes décisives par match. À 6 pieds 7 pouces, il peut jouer à plusieurs positions sur le terrain et peut être utilisé comme meneur de jeu principal. Il dirige souvent efficacement l’offensive de son équipe à la fois dans l’AAU et au lycée.

McNeeley était connu comme tireur, mais il a travaillé sur son jeu et a un impact chaque fois qu’il entre sur le terrain. Il a un air fanfaron et un style de jeu qui donne envie aux autres de s’enraciner ou de jouer à ses côtés. Il sera l’un des favoris des fans de Bloomington, sur et en dehors du terrain.

Dans le passé, il y avait une stigmatisation selon laquelle on ne pouvait pas être un pro à l’Indiana. Eh bien, l’entraîneur Mike Woodson et le personnel ont mis cette rumeur au lit. Pour la troisième année consécutive, ils ont décroché une aile cinq étoiles, Jalen Hood-Schifino, Mackenzie Mgbako et maintenant McNeeley. — Tobias Bass, rédacteur en recrutement de basket-ball universitaire

Quelle est la prochaine étape pour l’Indiana ?

Woodson décroche sa première recrue cinq étoiles de la classe 2024 et il tentera d’ajouter le coéquipier de McNeeley, Derik Queen, un attaquant de 6 pieds 9 pouces, et le meneur quatre étoiles Boogie Fland. Queen a officiellement rendu visite à McNeeley en septembre tandis que Fland s’est rendu en visite en juin. Ce sera une course difficile pour les Hoosiers alors que le Maryland et Houston sont à la poursuite de Queen.

Quant à Fland, il a récemment réduit sa liste à trois : Kentucky, Indiana et Alabama. Les fans de Hoosier doivent prêter une attention particulière à Fland, car il pourrait bientôt quitter le tableau. — Basse

(Photo : Reinhold Matay / USA aujourd’hui)