L’attaquant britannique et irlandais des Lions Maro Itoje met en garde contre la réaction de l’Afrique du Sud lors du deuxième test | Nouvelles du rugby à XV

Maro Itoje a joué pour les Lions britanniques et irlandais lors de leur première victoire d’essai

Maro Itoje a tiré un coup de semonce de l’histoire pour préparer les Lions britanniques et irlandais à une réaction de l’Afrique du Sud alors qu’ils cherchent à remporter une célèbre victoire en série contre les champions du monde.

Itoje insiste sur le fait que « nous savons qu’ils arrivent » en prévision de la férocité que les Springboks apporteront au Cape Town Stadium samedi après que les Lions aient fait preuve de résilience pour se remettre d’un déficit d’intervalle de 12-3 pour triompher 22-17 dans le premier test.

Dans l’esprit d’Itoje, la leçon d’il y a deux décennies, lorsque les hommes de Martin Johnson ont écrasé l’Australie lors du match d’ouverture, avant de perdre la série 2-1.

« Il y a tellement de croissance dans cette équipe et match après match, nous nous améliorons », a déclaré Itoje, qui a été nommé homme du match de l’ouvreur de la série après une performance impressionnante dans la deuxième rangée des Lions.

Faits saillants de l'épreuve d'ouverture de la série entre l'Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais.

« Nous apprenons des leçons, donc je pense qu’il y a plus à venir de nous, mais il nous incombe de regarder ce que nous avons fait.

« C’était évidemment une belle victoire, mais je suis un homme qui aime regarder l’histoire et voir comment les autres tournées se sont déroulées.

« En regardant les tests de 2001 en Australie, ils ont remporté le premier test de manière assez convaincante, puis ont perdu les deux suivants.

« Gagner un match test avec les Lions est rare. Nous ne jouons qu’une fois tous les quatre ans et c’est unique, mais cette victoire ne signifiera rien à moins de gagner le week-end prochain.

« Donc, même s’il s’agit d’une grande victoire dont je suis fier de faire partie, nous savons que nous devons faire un travail le week-end prochain. C’est à ce moment-là que cela compte vraiment.

« Nous sommes heureux mais nous savons que nous devons être meilleurs et plus forts. Les Springboks… nous savons qu’ils arrivent.

« L’Afrique du Sud est une nation de rugby très fière. Je sais qu’ils sont grands sur l’analyse, ils examineront beaucoup ce match, retiendront les tendances, trouveront des moyens de s’améliorer.

« Ils vont juste venir avec une intensité plus élevée, ils vont venir plus fort en mêlée, plus fort à l’alignement, plus fort avec leur jeu de coups de pied. »

Itoje s’attend à une amélioration des performances de l’Afrique du Sud dans le deuxième test

L’un des grands retours de l’histoire des Lions est apparu comme une perspective improbable alors que Handre Pollard a puni leur indiscipline dès le départ pour propulser l’Afrique du Sud dans une avance prometteuse.

Mais dans une tournure des événements qui augure bien pour les perspectives des touristes dans le deuxième test, ils sont sortis de l’intervalle avec un sens renouvelé de l’objectif d’exposer les vulnérabilités des champions du monde, dont l’accumulation a été perturbée par une épidémie majeure de coronavirus .

« La première mi-temps, nous sommes sortis avec une intensité décente, mais pas probablement l’intensité dont nous avions besoin », a déclaré Itoje.

« Mais le plus important, ou à notre détriment, nous donnions beaucoup de pénalités idiotes, nous n’étions pas vraiment aussi disciplinés que nous devions l’être.

« Et la seconde mi-temps, nous l’avons juste renversé, nous sommes sortis avec une intensité plus élevée et nous avons beaucoup plus maintenu notre discipline et, par conséquent, nous avons pu mettre plus de pression sur eux.

Jason Robinson a désigné Courtney Lawes et Maro Itoje comme deux des artistes les plus remarquables de la victoire des Lions sur l'Afrique du Sud lors du premier test.

« À la mi-temps, nous devions juste nous faire un peu plus confiance, faire confiance à nos systèmes et augmenter l’intensité.

« Souvent, lorsque vous êtes dans cette situation, vous avez deux choix – soit continuer ce que vous faites et simplement regarder le tableau de bord s’éloigner de vous, ou retrousser vos manches et essayer de le renverser. Nous avons essayé de faire ce dernier et heureusement pour nous, ça a été un succès. »

La seule déception d’Itoje de la soirée au Cap a été l’absence de supporters des Lions pour assister à une victoire accomplie après que la pandémie de coronavirus a dicté que tous les matchs en Afrique du Sud devaient se jouer à huis clos.

« C’est bien sûr différent, il est indéniable que c’est différent. Si c’était en temps normal, le Cap aurait été absolument en train de rebondir. Je suis assez triste qu’il n’y ait pas de fans dans le stade », a déclaré Itoje.