L’attaquant brésilien Neymar, ému, discute de l’importance de l’équipe nationale

L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar est devenu ému en parlant de l’importance de l’équipe nationale du Brésil dans sa vie.

Neymar a marqué son 68e but pour son pays lors de la victoire 4-0 contre le Pérou jeudi en Copa America alors que le Brésil a maintenu son début de tournoi parfait.

« Pour moi, c’est un grand honneur de faire partie de l’histoire de l’équipe brésilienne », a déclaré Neymar en larmes après le match de jeudi. « Pour être honnête, j’ai toujours rêvé de jouer pour le Brésil.

« Je n’aurais jamais imaginé pouvoir atteindre ces chiffres. C’est assez excitant parce que j’ai vécu tellement de choses au cours de ces deux années, qui ont été difficiles. Je veux que ma famille et mes amis soient fiers de l’histoire que je construis ici . »

Le Brésil est entré dans la Copa America 2021 après une accumulation turbulente. Neymar et ses coéquipiers ont refusé de parler aux médias après que la CONMEBOL a annoncé plus tôt ce mois-ci le changement de lieu du tournoi qui devait initialement se dérouler en Argentine et en Colombie.

Les joueurs brésiliens ont publié une déclaration cinq jours avant le début du tournoi confirmant qu’ils allaient jouer même s’ils étaient contre l’événement en cours.

« Je ne dirai jamais non à mon pays », a déclaré Neymar, qui a disputé 107 matches avec le Brésil depuis ses débuts seniors en 2010. « Nous avons exprimé notre opinion, mais nous sommes là.

« C’était difficile, mais la joie d’être sur le terrain avec l’équipe nationale sera toujours là. Aujourd’hui, nous vivons une période très inhabituelle. Ce fut un moment très difficile dans le monde entier [because of the coronavirus pandemic] et pouvoir apporter de la joie aux gens est un immense plaisir. »

Neymar a parlé avec émotion de sa fierté de jouer pour le Brésil après avoir marqué son 68e but pour eux. Photo de Buda Mendes/Getty Images

La légende brésilienne Pelé a déclaré qu’il pensait que Neymar répandait le bonheur partout et qu’il « enracine » l’ancien attaquant de Barcelone pour battre son propre record de buts avec l’équipe nationale.

Triple vainqueur de la Coupe du monde, Pelé a marqué 77 buts pour le Brésil et Neymar, 29 ans, en a besoin de 10 de plus pour le surpasser.

« Chaque fois que je vois ce garçon, il sourit ; Pelé a écrit le Instagram concernant Neymar. « Il est impossible de ne pas sourire en retour.

« C’est contagieux. Comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux quand je le vois jouer au football. Aujourd’hui, il a fait un pas de plus vers mon record de buts pour le Selecao. Et je souhaite qu’il y arrive, avec la même joie que j’ai depuis que je l’ai vu jouer pour la première fois. »

L’entraîneur brésilien Tite a déclaré qu’il pensait que les tactiques utilisées par son équipe et par le PSG étaient telles que Neymar « peut exploser tout son talent ».

« Je ne sais pas jusqu’où Neymar peut aller », a déclaré Tite après le match de jeudi. « Sa capacité technique… J’espère vraiment qu’il reste en bonne santé, qu’il ne se blesse pas, qu’il a cette maturité.

« Au sein de l’équipe nationale, et je crois aussi dans son club, nous lui donnons une liberté de création et il apporte une contribution à l’équipe, notamment en termes de pressing. Nous lui donnons une plus grande zone d’action, afin que il peut exploser tout son talent… Cette combinaison harmonieuse lui permet d’être efficace. »