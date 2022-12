L’attaquant brésilien Matheus Cunha rejoint les Wolves en difficulté

Après avoir rejoint l’Atletico Madrid pour près de 32 millions de dollars en provenance du Hertha BSC, l’attaquant brésilien Matheus Cunha rejoindra les Wolves, 20e place, pour les aider à se frayer un chemin hors de la zone de relégation.

Cunha, qui a rejoint Atleti en août 2021, devait fournir plus de puissance de feu à une équipe qui venait de sortir d’une saison gagnante en Liga. Mais, Cunha s’est retrouvé sur le banc derrière des joueurs comme Joao Felix, Angel Correa et Antoine Griezmann. Dans les minutes limitées qu’il a eues, il a montré des signes d’éclat, mais cela n’a pas suffi à le faire promu en équipe première.

Année difficile pour Atleti et Matheus Cunha

Il en a été plus ou moins de même pour l’attaquant à huit sélections cette saison. Au milieu d’une année difficile pour Atleti (ils sont cinquièmes de LaLiga, et la dernière fois qu’ils ont terminé cinquième, c’était en 2012), Cunha n’a commencé que deux fois et a disputé 11 matchs de LaLiga. Malgré ses deux passes décisives sur le banc, il a été enterré sous la multitude d’options dont ils disposent actuellement.

Le prêt annoncé de Cunha avec des frais futurs obligatoires d’environ 53 millions de dollars devrait être leur transfert le plus expérimenté à ce jour. Cela survient six mois seulement après que les Wolves ont déboursé 54 millions de dollars combiné sur les attaquants Goncalo Guedes et Sasa Kalajdzic.

Pourtant, Kalajdzic a déchiré son ACL à peine 45 minutes après le début de sa saison, mettant fin à sa saison. Combiné au fait que Guedes a été quelque peu médiocre, cela a abouti à la pire attaque de la ligue. C’est la principale raison pour laquelle les loups ont ciblé Cunha, ainsi que d’autres meneurs de jeu. Les loups renifleraient autour de l’agent libre Isco et du milieu de terrain d’Angers Azzedine Ounahi.

Mon cœur aura toujours un morceau d’Atleti ! Tu as toujours tout eu pour moi simplement parce que je sentais que tu me donnais tout. Merci beaucoup, Cunha. Matheus Cunha annonce son départ sincère de l’Atletico Madrid

Analyse du transfert

Cela pourrait être l’un des transferts les plus astucieux de tous les temps pour sauver des Wolves en difficulté, ou cela pourrait être une autre brèche dans le record du directeur sportif Matt Hobbs. Acheter un prodige en difficulté affamé de football en équipe première sera sans doute le plus grand risque des Wolves de tous les temps.

Julen Lopetegui connaît bien Cunha ; en fait, Cunha a obtenu une passe décisive lors de la victoire 2-0 d’Atleti sur Séville. Il devrait connaître le potentiel inexploité de Cunha ; qu’il est un talent brut et qu’il a le potentiel pour devenir un bon joueur de Premier League. Mais il devrait également que Cunha puisse également devenir l’un des plus gros flops de la Premier League, en particulier avec tous les attaquants des Wolves qui se disputent plus de temps de jeu.

Si Cunha peut réaliser son potentiel et sortir les Wolves du rouge, il s’intégrera parfaitement dans le 4-3-3 préféré de Lopetegui. Il est plus à l’aise en tant qu’avant-centre, mais a une expérience de jeu en tant qu’ailier des deux côtés. Cunha a également joué en tant que milieu de terrain offensif avec un certain succès.

Cunha doit prouver que Diego Simeone a tort et récompenser les frais de transfert élevés avec un démarrage rapide. C’est possible, comme en témoignent ses premières années au Hertha BSC, mais on peut se demander s’il est assez vif pour battre la compétition pour les rares places d’attaque des Wolves, et encore moins réussir dans la Premier League ultra-compétitive.

La meilleure façon de commencer est un match contre Everton, 17e. Malgré sa faible position dans le tableau, Everton a concédé le quatrième moins de buts à seulement 17, derrière City, Arsenal et Newcastle. Cunha affrontera ensuite Chelsea, 7e place, avant d’entrer dans la nouvelle année avec un match de rivalité contre Séville, 12e place.

