L’attaquant belge Romelu Lukaku à nouveau au régime strict

L’attaquant belge Romelu Lukaku a retrouvé ses coéquipiers de l’Inter Milan après avoir enduré un mauvais passage dans son ancien club de Chelsea. Cependant, il est entendu que le retour de Lukaku en Italie n’a pas été fructueux après que le joueur de 29 ans aurait été jugé inapte en raison de son surpoids. On pense que Lukaku a maintenant été mis au régime sans fioritures à l’Inter Milan.

Un rapport publié par Gazzetta dello Sport affirme que Lukaku suit actuellement des séances d’entraînement intenses et suit un régime personnalisé afin de retrouver un niveau de forme physique de premier ordre. Il est en outre rapporté que le régime alimentaire de l’ancien attaquant de Manchester United comprend de la salade, du poisson, du poulet et des pâtes shirataki. Des plats comme les pommes de terre, les aliments frits, la mozzarella et l’alcool ne sont pas au menu.

Lukaku avait précédemment parlé de son régime alimentaire et de ses habitudes alimentaires lors du premier passage à l’Inter Milan.

“Depuis que j’ai rejoint l’Inter, j’ai changé mon alimentation et je peux dire que je ne me suis jamais senti aussi fort. Mon régime se compose de salades pour le déjeuner, de beaucoup de poitrine de poulet, de pâtes Shirataki », a déclaré Lukaku au Sun.

Dans la fenêtre de transfert estivale en cours, Lukaku a rejoint l’Inter Milan pour un prêt d’une saison. Il portera le maillot numéro 90 à l’Inter Milan lors de la prochaine saison.

Lukaku avait signé pour les géants de la Premier League anglaise Chelsea de l’Inter Milan pour un montant de 97,5 millions de livres sterling avant la saison 2021-22. Lors de son premier passage à l’Inter Milan, Lukaku a réalisé une brillante sortie avec 42 buts dans sa cagnotte en 74 matches.

Cependant, son retour à Chelsea s’est avéré être lamentable en raison de ses problèmes de forme physique et d’un conflit avec le patron des Blues, Thomas Tuchel.

Lukaku a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la situation à Chelsea et de plus, il n’a pas réussi à faire face à la formation différente de Tuchel.

En Premier League la saison dernière, il n’a réussi à marquer que huit buts en 26 matches. Finalement, l’équipe basée à Stamford Bridge a terminé sa campagne de Premier League à la troisième place avec 74 points en 38 matches.

Dans le circuit international, Lukaku a représenté la Belgique à 102 reprises avec 68 buts à son actif.

