L’attaquant américain Korede Osundina conclut un accord avec Feyenoord

L’attaquant international des jeunes États-Unis Korede Osundina a finalisé son transfert de l’Orange County SC du championnat USL à Feyenoord.

Osundina, 19 ans, sera prêtée à Dordrecht, équipe néerlandaise de deuxième division, pour le reste de la saison 2023-24. Une source a déclaré à ESPN que les frais de transfert s’élèvent à 215 000 dollars, bien que l’accord pourrait dépasser 1 million de dollars si certaines incitations sont respectées. Le comté d’Orange recevra également un pourcentage non divulgué de tout transfert futur.

« Je suis plus que ravi de déménager à Feyenoord et de poursuivre ma carrière aux Pays-Bas », a déclaré Osundina. « L’OCSC m’a donné l’opportunité de jouer au football professionnel et de me développer, avec un chemin clair pour jouer en Europe que je n’aurais pas pu trouver ailleurs. J’ai vraiment apprécié chaque instant de mon séjour à Irvine et je tiens à remercier tout le monde à le club pour son incroyable soutien. »

L’attaquant est également le premier joueur à être transféré entre l’OCSC et Feyenoord, après que les clubs ont annoncé un partenariat en février 2023. Osundina, qui a été capitaine de l’équipe américaine U19, devient le cinquième joueur à être transféré de l’Orange County SC vers une équipe européenne.

« C’est un sentiment surréaliste. Vous savez, ce déménagement à Feyenoord est quelque chose dont je rêvais », a déclaré Osundina dans une vidéo fournie par l’OCSC. « J’ai vraiment l’impression d’avoir franchi une telle étape dans ma carrière. Avant mon arrivée ici, un plan avait été établi pour moi et il a été suivi jusqu’au bout. Toutes les promesses ont été tenues. Cette décision en est un autre important. »

Korede Osundina a représenté les États-Unis aux niveaux U19 et U17. Comté d’Orange, Caroline du Sud

Le natif de Naperville, dans l’Illinois, a passé les deux dernières saisons avec Orange County, marquant quatre buts en 41 matches de championnat et de coupe, dont 11 départs. Osundina a passé une partie de sa carrière de jeunesse à la Barca Residency Academy de Casa Grande, en Arizona, ainsi qu’à Crossfire Premier, basée à Seattle.

« Depuis le début de notre partenariat avec l’OCSC, il est devenu évident pour moi que le club offrait une voie claire vers l’Europe aux talents émergents aux États-Unis », a déclaré Mark Rijul, responsable du football mondial à Feyenoord. « OCSC dispose d’une très bonne infrastructure technique, d’un environnement hautement compétitif et d’une vision à long terme qui développe des joueurs comme Korede pour le niveau supérieur. Avec cette décision, nous pensons que Korede peut franchir les prochaines étapes de sa carrière, et nous sommes ravis de l’aider. lui avec ça à Feyenoord.

En plus de jouer pour l’équipe américaine U-19, Osundina a également représenté les États-Unis au niveau U17.

« Nous sommes très heureux de transférer Korede au club européen du Feyenoord Rotterdam, dont le partenariat est un atout majeur pour notre club », a déclaré Oliver Wyss, président des opérations football et directeur général. « Dès le premier jour, Korede est entré sur notre terrain d’entraînement, il nous a impressionnés par son talent particulier et son désir d’exceller. »