L’attaquant américain Folarin Balogun s’intègre rapidement, selon l’entraîneur

LAS VEGAS – Le manager par intérim des États-Unis, BJ Callaghan, a déclaré qu’il aimait ce qu’il avait vu du nouveau venu Folarin Balogun, mais a refusé de dire si l’attaquant d’Arsenal commencerait jeudi la demi-finale de la Concacaf Nations League contre le Mexique.

Balogun, 21 ans, a promis son avenir international aux États-Unis le mois dernier, ayant également été éligible pour représenter l’Angleterre et le Nigeria. Étant donné qu’il a marqué 22 buts en 39 matches de championnat et de coupe alors qu’il était prêté au Stade de Reims en Ligue 1 cette saison, les attentes sont immenses que Balogun fournira exactement la menace de but dont l’équipe américaine a besoin.

Et Callaghan a indiqué que, jusqu’à présent, Balogun avait fait une forte première impression.

« Nous avons eu beaucoup de conversations avec lui avant d’entrer au camp, en quelque sorte pour définir les attentes », a déclaré Callaghan à propos de Balogun lors de la conférence de presse d’avant-match de mercredi. « Je peux vous dire qu’il a été bien accueilli [with] bras ouverts du groupe. Il s’est très bien intégré au groupe sur le terrain.

« Je pense que les choses que vous le voyez faire dans son club qui lui ont permis de passer une si belle saison cette saison sont les mêmes choses que nous le voyons ramasser lorsqu’il arrive dans notre environnement. Encore une fois, une excellente première 10 journées pour lui, mais je tiens également à souligner que ce ne sont que les premiers jours de ce que nous espérons être une longue carrière en équipe nationale pour ‘Balo’. »

Callaghan est le deuxième manager par intérim qui a dû entrer dans l’équipe américaine au cours des six derniers mois. Anthony Hudson a succédé à Gregg Berhalter par intérim après que le contrat de Berhalter n’a pas été renouvelé fin 2022.

Hudson a dirigé les États-Unis pendant cinq matchs, mais est ensuite parti pour occuper le poste de direction avec l’équipe qatarie d’Al-Markhiya. Malgré le roulement, Callaghan, qui fait partie du staff américain depuis 2019, espère que la familiarité qui existe entre lui et l’équipe aidera à porter l’équipe jeudi.

Folarin Balogun est en ligne pour disputer son premier match avec les États-Unis lors d’un match de la Ligue des Nations contre le Mexique. Getty Images

« J’ai l’impression que nous avons un groupe si proche qui est ensemble depuis longtemps. Une grande majorité de ces gars sont avec nous et nous sommes avec eux depuis plus de quatre ans », a déclaré Callaghan. « Je pense donc que c’est plutôt le statu quo et que ça fonctionne normalement.

« Bien sûr, je suis franc et je dois prendre les décisions finales. Mais je pense que la culture que nous avons construite et la propriété que tout le monde prend dans cet environnement en termes de fraternité et de préparation, tout cela a été en quelque sorte une charge partagée et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont la préparation s’est déroulée, de l’appropriation que l’équipe et le personnel ont prise. »

Pour Callaghan, affronter le Mexique équivaut à une première incursion sous pression dans la gestion, en particulier compte tenu du récent succès remporté par les États-Unis contre Le Triremportant deux titres avec la Ligue des Nations 2021 et la Gold Cup et étant invaincu lors des cinq dernières rencontres.

Mais l’entraîneur par intérim des États-Unis a souligné que ce sont les types de matchs auxquels tout le monde veut participer.

« Nous avons l’ambition d’essayer de jouer contre les plus hauts niveaux du football international », a déclaré Callaghan. « Et alors que nous regardons vers 2026, des jeux comme celui-ci de haute intensité, à enjeux élevés, de type rivalité, de type à élimination directe, ce sont les moments que nous voulons nous prouver que nous pouvons gérer, que nous pouvons nous préparer, et dans lequel nous pouvons bien performer.

« En particulier pour le Mexique, nous avons un grand respect pour eux et nous comprenons qu’il y a une rivalité et que la rivalité peut aller et venir avec des résultats, mais cela ne change jamais la façon dont nous abordons un adversaire de leur calibre. »