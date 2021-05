L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dit à Biden de ne pas répondre aux questions

WASHINGTON – Le président Joe Biden répondait à sa quatrième question d’un journaliste après avoir prononcé des remarques sur la pandémie la semaine dernière lorsqu’il s’est excusé auprès de la presse.

«Ecoute, je suis désolé. C’est la dernière question que je vais répondre », a déclaré Biden. «Je vais vraiment avoir des ennuis.»

En difficulté? Ah bon?

En fait, oui, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a divulgué cette semaine dans une interview en podcast.

Psaki a déclaré à David Axelrod de CNN que le magasin de communication fronçait les sourcils sur la volonté de Biden de s’engager avec des journalistes qui criaient des questions lors des apparitions publiques de Biden.

«Ce n’est pas quelque chose que nous recommandons», a déclaré Psaki. «En fait, nous disons souvent » Ne répondez pas aux questions « . «

Mais, a-t-elle concédé, « Il va faire ce qu’il veut, parce qu’il est le président des États-Unis. »

Psaki, qui prévoit de quitter son poste de haut niveau et de haute pression dans environ un an, a parlé franchement de l’effort de garder le message d’un président qui aime interagir avec les gens, y compris les journalistes.

Cela signifie rester concentré sur les questions dont la Maison Blanche veut parler – en particulier ce qui est fait pour arrêter la pandémie et remettre l’économie sur les rails. Cela signifie également rester à l’écart des questions controversées telles que l’afflux de migrants à la frontière.

Psaki a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles la Maison Blanche a résisté à qualifier la situation de «crise», malgré les pressions persistantes des journalistes pour que les responsables n’utilisent pas ce terme, était de ne pas donner aux médias une «pépite» qui pourrait traverser le bas des écrans de télévision ou être tweeté.

«Nous comprenons et connaissons la nature de certains composants des médias sociaux et des médias ces jours-ci», a déclaré Psaki. «Et nous ne voulions tout simplement pas nourrir cela, sur ce problème, ou vraiment sur n’importe quel problème.»

La presse a également poussé la Maison Blanche à expliquer pourquoi Biden ne s’est pas rendu lui-même à la frontière sud pour évaluer la situation.

Reconnaissant que la frontière est une question importante, Psaki a ajouté qu’un «pourcentage beaucoup plus faible» du public se concentre sur la frontière que la part qui se soucie de la pandémie et de l’économie.

«Cela peut être exaspérant», dit-elle. « Mais, vous savez, c’est ce que nous essayons de faire. »

Psaki a abordé deux de ses faux pas au cours des 100 premiers jours, son commentaire désinvolte sur Space Force et la définition initiale de l’objectif du président de faire rouvrir la majorité des écoles.

Interrogée sur Space Force au cours de sa deuxième semaine sur le podium du briefing, Psaki a déclaré: «Wow. Force spatiale. C’est l’avion d’aujourd’hui!

Elle plus tard tweeté son soutien au «travail important» de Space Force.

Vue:La Maison Blanche dit que Space Force a un « soutien total »

Psaki a qualifié cela de «bonne leçon» pour elle sur le fait de ne pas sembler dénigrer les gens qui travaillent dur à leur travail. (Elle attribue également au chef de la Force spatiale de lui avoir écrit une note – dont elle n’a pas partagé le contenu – et lui a donné une épingle Space Force.)

«Je serai toujours un défenseur de la Force spatiale», a-t-elle déclaré.

Lors de la réouverture des écoles, Psaki a déclaré qu’elle avait immédiatement réalisé à quel point cela semblait insatisfaisant lorsqu’elle a déclaré que l’objectif de Biden serait atteint si plus de la moitié des écoles avaient «un peu d’enseignement» en personne «au moins un jour par semaine».

Ainsi, avant que Biden n’apparaisse dans un hôtel de ville de CNN dans le Wisconsin à la mi-février, Psaki a déclaré qu’elle avait dit au président que le message devait être «nettoyé».

À la mairie, Biden a qualifié la définition originale que Psaki avait donné une «erreur dans la communication».

Psaki a dit que cela ne la dérangeait pas.

«Mais sur le moment, je me souviens que les gens pensaient: ‘Oh, tu as des ennuis.’ Et c’était comme: «Je veux dire, je vous ai en quelque sorte suggéré de dire ça» », a-t-elle dit. «Je ne vais donc pas le prendre trop personnellement.»

