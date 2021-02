La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Paski, a affirmé qu’elle ne passait pas «beaucoup de temps» à penser à l’absence de Donald Trump sur les réseaux sociaux, mais elle a fait tourner les têtes en reconnaissant les critiques à son encontre de «Twitter conservateur».

Psaki a abordé un certain nombre de problèmes avec la presse lors d’un rassemblement lundi à la Maison Blanche, mais le commentaire qui semblait le plus ressortir était celui qui concernait ce qu’elle considérait «Twitter conservateur».

« Je note souvent que je vais revenir en arrière, je déteste décevoir Twitter conservateur, mais je vais revenir sur un certain nombre de choses, » a-t-elle déclaré avant de répondre à quelques questions qui avaient été posées par des journalistes lors de précédentes conférences de presse.

Aussi sur rt.com #BidenLied en tête des tendances Twitter alors que les fidèles du président tentent de détourner le hashtag pour faire passer la conversation de la déception à Trump

Ses propos font référence aux vagues de moqueries et de critiques qu’elle reçoit sur Twitter et sur d’autres plateformes de médias sociaux pour avoir souvent donné des non-réponses aux questions des journalistes, mais promettant de « cercle de retour » avec une réponse à une date ultérieure. Après seulement quelques jours derrière le podium pour répondre aux questions, l’habitude est déjà devenue l’un des sujets les plus discutés en ce qui concerne Psaki.

Sa reconnaissance de cette réputation qu’elle gagne ne semble pas lui rendre service, même si les conservateurs ont prédit qu’elle ne fait qu’alimenter les flammes et que ses détracteurs vivent peut-être déjà «sans loyer» dans sa tête.

«Les gens, ‘Twitter conservateur’ vit gratuitement dans la tête de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, pour avoir appelé son habitude de ‘cercle en arrière’. Incroyable, » Curtis Hancock, rédacteur en chef de NewsBusters, a tweeté.

Gens, "Twitter conservateur" vit gratuitement dans la tête de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, pour l’avoir appelée "cercle de retour" habitude. Incroyable. pic.twitter.com/M5aKIipT5O – Curtis Houck (@CurtisHouck) 1 février 2021

«Faire comprendre que vous êtes sensible aux critiques de Twitter conservateur devrait définitivement mettre un terme à ce que Twitter conservateur se moque de sa béquille verbale», a ajouté le journaliste Jerry Dunleavy.

dire clairement que vous êtes sensible aux critiques de Twitter conservateur devrait définitivement mettre un terme au fait que Twitter conservateur se moque de sa béquille verbale. https://t.co/0E2oxHghBj – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 1 février 2021

« Amusant cette équipe Biden qui prétend à plusieurs reprises ne pas se soucier du fait que Twitter répond directement au » cercle en arrière « mèmes sur Twitter conservateur », correspondant Charlie Spiering à la Maison Blanche c’est noté.

Je vais revenir en arrière = Je n’ai aucune idée, j’ai besoin de temps pour inventer quelque chose. – Gabriel Ruiz (@ GabrielC2116) 1 février 2021

Psaki admet que Twitter conservateur est dans sa tête en la tenant responsable pour toujours "tournant en arrière" REGARDER: https://t.co/7jc628m1su – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 1 février 2021

Bien qu’elle ait clairement passé du temps à réfléchir à ses critiques sur Twitter, Psaki a affirmé que ni elle ni le président Joe Biden ne passaient du temps ni ne pensaient beaucoup à l’ancien président Donald Trump, qui continue d’être interdit par la plate-forme qu’il a utilisée de manière agressive contre ses ennemis politiques. et rallier les partisans derrière certaines causes ou législations.

« Cela peut être difficile à croire, nous ne passons pas beaucoup de temps à parler ou à penser au président Trump ici – l’ancien président Trump, pour être très clair … Je ne peux pas dire qu’il nous manque sur Twitter », Psaki a déclaré après avoir été interrogé sur la question de savoir si Biden était soulagé de ne pas avoir à traiter avec Trump sur Twitter pendant ses premiers jours au pouvoir.

"Nous ne passons pas beaucoup de temps à parler ou à penser au président Trump ici. L’ancien président Trump, pour être clair." – WH Appuyez sur Sec. Jen Psaki explique comment l’interdiction de Twitter de Trump a affecté l’administration actuelle.pic.twitter.com/DI1ECVG1f5 – Le recomptage (@therecount) 1 février 2021

