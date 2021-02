L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été accusée par les critiques d’esquiver de manière flagrante les questions sur les controverses du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, y compris une enquête pour savoir si les décès dans les maisons de soins infirmiers dus à Covid-19 étaient sous-déclarés.

En plus des accusations selon lesquelles le gouverneur de New York aurait sous-déclaré les décès dans les maisons de retraite à des fins politiques, il a également été accusé par un législateur de l’État d’avoir menacé de « détruire » s’il ne publiait pas de déclaration publique soutenant le gouverneur. Ces derniers mois, une allégation de harcèlement sexuel a également été lancée. Cuomo a nié les actes répréhensibles dans tous ces cas.

Avant que de nombreuses controverses n’empoisonnent apparemment l’image publique de Cuomo, le président Joe Biden se comptait parmi les nombreux fans du gouverneur, l’appelant même le « étalon-or » pour le leadership pendant la pandémie.

Dimanche, Jonathan Karl, d’ABC, a demandé à Psaki de revoir cette déclaration à la lumière de l’enquête et d’autres nouvelles sur Cuomo, mais il est rapidement devenu clair qu’elle n’allait pas aborder les problèmes.

«Nous travaillons avec le gouverneur Cuomo, tout comme nous travaillons avec les gouverneurs à travers le pays,» Dit Psaki.

Cuomo, ajouta-t-elle, «Joue un rôle important en veillant à ce que nous coordonnions étroitement la fourniture d’une assistance aux habitants de son État et aux États de tout le pays» en tant que président de l’Association nationale des gouverneurs. La Maison Blanche, dit-elle, va « Continuez » travailler avec Cuomo et laisser l’enquête aux autorités compétentes.

Demandé un « Oui ou non » sur la question de savoir si le président considère toujours Cuomo comme «l’étalon-or», Psaki a refusé de donner une réponse claire.

« Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit une réponse par oui ou par non, Jon, » dit-elle, ajoutant qu’elle est « Pas ici pour donner de nouvelles étiquettes ou des noms du président. »

«Je suis ici pour communiquer avec vous sur nos priorités et quels sont ses objectifs en tant que président,» dit-elle sèchement, mettant fin à la conversation Cuomo.

L’évitement de Psaki a ébouriffé les plumes de nombreux critiques de Cuomo, y compris Janice Dean de Fox News, dont la belle-famille est décédée de Covid-19 au début de la pandémie dans les maisons de retraite à New York. Dean a depuis été un opposant virulent à Cuomo, soulignant souvent que ses premières maisons de soins infirmiers avaient été forcées d’accepter Covid-19 comme entraînant la mort de milliers de personnes âgées.

« Honte. Sur. Sa, » Dean a tweeté à propos de Psaki.

« Honteux, » Meghan McCain, co-animatrice de « The View », a fait écho à la sienne tweeter.

Notez également l’intrépidité de M. Karl, «euh… euh [please forgive me for asking you this, Jen]…, »Depuis son bureau d’ancrage.https: //t.co/FvGqxLScTZ

– Adam Baldwin (@AdamBaldwin) 21 février 2021