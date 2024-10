Latta et Mundy en compétition pour le Congrès

14 octobre — BOWLING GREEN — Il est le visage d’une grande partie du nord-ouest de l’Ohio à Washington, DC depuis plus d’une décennie, et en novembre prochain, le représentant américain Bob Latta, R-Bowling Green, espère continuer à jouer ce rôle. pour les deux prochaines années.

Pour l’opposant démocrate Keith Mundy, les habitants de cette circonscription n’ont pas été véritablement représentés pendant le mandat de Latta dans la capitale nationale, et il est temps de changer.

C’est le choix lors des élections de cette année pour les résidents du 5e district du Congrès de l’Ohio, une zone couvrant une grande partie du nord-ouest et du centre-nord de l’Ohio, comprenant Paulding, Van Wert, Mercer, Putnam, Hancock, Seneca, Wyandot, Crawford, Huron et Lorain. comtés et la majeure partie du comté de Wood.

Membre du Congrès depuis 2007, Latta, 68 ans, a déclaré que son expérience l’avait aidé à établir un bilan en matière de réalisation de choses sur le plan législatif, notamment grâce à son travail au sein de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre.

« J’ai fait signer 33 textes législatifs différents issus de notre comité », a-t-il déclaré. « Je suis là pour travailler, mais je ne suis pas là seulement pour travailler sur la législation. Un autre élément important de notre travail en tant que députés, et surtout pour moi, est le travail constituant, nous travaillons donc sur le travail constituant. Nous » Je travaille sur des questions constituantes comme la sécurité sociale, l’assurance-maladie, les problèmes des anciens combattants, l’armée, l’agriculture – je veux dire, cela s’étend à tous les niveaux. »

Mundy, 74 ans, entre dans la course après avoir contribué aux campagnes dans l’Ohio pour l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders ainsi qu’aux campagnes au Congrès de Jeff Sites contre le représentant américain Jim Jordan, R-Urbana et Craig Swartz, qui s’étaient déjà présentés contre Latta et est actuellement candidat aux élections dans le 87e district de la Chambre des représentants de l’Ohio. Mundy s’était déjà présenté à la Chambre des représentants des États-Unis en 2016, perdant face à l’ancien représentant Jim Renacci dans le 16e district de l’Ohio.

Pour Mundy, la nécessité de se présenter au Congrès vient du fait qu’il estime que Latta n’a pas travaillé pour défendre les intérêts des habitants de son district.

« Ce type ne vote jamais pour le peuple », a-t-il déclaré. « (Il a un) 4% de sa vie (record de vote) sur l’environnement (selon un tableau de bord de la League of Conservation Voters). Comment est-ce possible ? Il vit sur la même planète que vous et moi, et il ne le fait pas. Je ne vois pas que nous avons un problème ici qui se produit chaque jour et qui empire. »

Outre l’environnement, Mundy a souligné l’accès des femmes à l’avortement et la lutte contre l’immigration en améliorant la qualité de vie en Amérique centrale comme priorités clés de sa campagne.

« Ce sont des êtres humains qui sont vivants, qui veulent juste survivre, et nous les traitons terriblement », a-t-il déclaré. « Ils veulent devenir immigrants. Ils veulent s’installer dans un pays où ils se sentent en sécurité. »

Latta a cité l’énergie comme l’une des principales priorités de sa campagne, affirmant qu’exploiter le gaz naturel disponible dans le pays et d’autres sources d’énergie peut contribuer à créer une économie en croissance et à réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs d’énergie étrangers.

« Quand les gens pensent au pétrole et au gaz naturel, ils pensent à la production d’énergie, mais en même temps, une grande partie des produits que nos agriculteurs utilisent, notamment nos engrais, proviennent de ces produits, avec des sous-produits comme l’ammoniac anhydre », a-t-il déclaré. dit. « Il s’agit donc de savoir où nous devons avoir cette énergie. »

Latta a également encouragé une meilleure application de l’immigration, en soulignant un rapport d’août du bureau de l’inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure qui indiquait que les agents de l’immigration ne pouvaient pas rendre compte de près de 300 000 mineurs non accompagnés dans le pays.

« Nous avons tous ces petits enfants et nous ne savons pas ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas s’ils ont été placés comme esclaves sexuelles. Nous ne savons pas s’ils ont été placés dans des ateliers clandestins. »

Latta a également déclaré qu’il souhaitait continuer à travailler pour étendre l’accès Internet haut débit aux Américains ruraux, tandis que Mundy a également souligné le renforcement et l’expansion des programmes de protection sociale tels que la sécurité sociale et Medicaid comme une priorité de sa campagne.

