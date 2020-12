La star de la LNR Latrell Mitchell a suscité la controverse en critiquant Rugby Australia pour une interprétation indigène de Advance Australia Fair joué avant un match des Wallabies.

La fière femme de Wiradjuri, Olivia Fox, a chanté l’hymne australien dans la langue indigène Eora avant le match de rugby des Tri Nations entre les Wallabies d’Australie et l’Argentine au Bankwest Stadium de Sydney samedi soir.

C’était la première fois que la chanson en langue commune était interprétée lors d’un événement sportif international en Australie.

Les joueurs de Wallabies ont appris les mots de la version autochtone afin de pouvoir chanter avec eux.

Alors que de nombreux téléspectateurs ont embrassé le moment fort, la star indigène de South Sydney Rabbitohs n’était pas d’accord et a fait connaître ses sentiments.

La star de la LNR Latrell Mitchell a eu une vision différente de celle de nombreux téléspectateurs de l’interprétation de l’hymne

« Quand les gens comprendront-ils que le changer en langage ne change pas le sens! » il a sous-titré et partagé un message des Wallabies australiens.

Il a réitéré son point de vue dans une histoire Instagram de suivi.

Sondage Avez-vous aimé la version indigène de l’hymne national?

«Soyez fier mais comprenez de quoi vous êtes fier», a-t-il écrit.

«Je suis pour nous, notre foule! Soyez fier de la plus ancienne culture vivante. Cela a toujours été le cas.

Mitchell est l’une des stars les plus ouvertes de la LNR qui s’oppose à l’hymne national et est l’une des principales forces motrices derrière la poussée pour l’empêcher d’être jouée avant les matchs.

Il faisait partie d’une foule de stars qui ont refusé de chanter l’hymne lors du match NRL All Stars de l’année dernière ou avant le premier match State of Origin quelques mois plus tard.

«Cela ne représente pas mon peuple», a déclaré Mitchell à Seven News l’année dernière.

Le jeune homme de 23 ans a déclaré qu’il avait un problème spécifique avec les paroles « young and free ».

«Nous ne sommes pas jeunes et libres. Nous sommes la culture la plus ancienne au monde », a déclaré Mitchell.

« Je suppose que juste pour que ces mots soient là-dedans, cela contredit tout l’hymne pour que nous le chantions.

«Quand les gens comprendront-ils que le changer en langue ne change pas le sens», a déclaré Latrell Mitchell. il est photographié avec sa partenaire Brielle

NLes hymnes nationaux ont été abandonnés au profit des danses traditionnelles lors du match annuel de pré-saison All-Stars NRL en février de cette année après une réunion entre des joueurs autochtones et la Commission de la LNR.

« C’est un pas dans la bonne direction, évidemment, le commissaire de la LNR a eu une réunion avec nous et il a fait le premier pas pour nous, et nous ne pouvons pas le remercier assez, et je pense que pour nous, obtenir cela signifie vraiment un beaucoup », a déclaré Mitchell à l’époque.

«C’est vraiment bien de voir la LNR se mettre derrière nous et mettre le pied avant en avant et nous laisser avoir notre voix.

La star de Rabbitohs a promis de continuer à parler pour lui-même et son peuple, bien qu’elle ait déjà été victime d’abus racistes de la part de trolls en ligne.

«Je serai fier, c’est qui je suis, et je ne changerai pas pour personne», a déclaré Mitchell.

Mitchell a réitéré ses sentiments avec cette histoire Instagram de suivi samedi soir

Il est entendu que Mme Fox a tenu des séances d’entraînement avec les joueurs des Wallabies pour s’assurer qu’ils connaissaient tous les mots de la performance, pour s’assurer que le moment était respecté.

Les fans des syndicats de rugby étaient positifs à propos de l’hymne national, et de nombreux téléspectateurs ont salué le changement.

Beaucoup ont affirmé que c’était la meilleure interprétation de l’hymne national qu’ils aient jamais entendu.

Le joueur de rugby samoan Paul Alo-Emile a déclaré que l’hymne australien était « génial ».

«Comme c’était génial! En écoutant l’hymne australien chanté dans la langue Eora du peuple Gadigal », a-t-il écrit sur Twitter.

« Des trucs inspirants, bravo. »

L’influenceuse Elma Smit a déclaré qu’elle avait presque été mise aux larmes par l’interprétation de Mme Fox.

Chaque joueur des Wallabies a appris les mots du verset autochtone et a chanté, laissant les fans touchés

La fière femme de Wiradjuri Olivia Fox a chanté l’hymne australien en langue indigène Eora avant le match de rugby des Tri Nations entre les Wallabies et l’Argentine samedi soir.

Beaucoup ont affirmé que c’était la meilleure interprétation de l’hymne national qu’ils aient jamais entendu

« Suis-je la seule à avoir été un peu étouffée par Olivia Fox chantant l’hymne australien dans la langue indigène Eora accompagnée de la guitare acoustique », a-t-elle tweeté.

« C’est beau de voir les joueurs des Wallabies chanter aussi. »

‘Juste wow. Je n’ai jamais entendu l’hymne chanté en langue autochtone. Plus de cela s’il vous plaît! un autre utilisateur a écrit sur Twitter.

«L’hymne australien au rugby était quelque chose», a écrit un autre.

«Meilleure interprétation de l’hymne que j’ai vu en direct. Plus de ces pls », a déclaré un utilisateur.

Mme Fox, de la Newtown High School of the Performing Arts dans l’ouest de Sydney, a déjà été impliquée dans la culture autochtone aux côtés des Wallabies.

L’hymne national de samedi est la première fois que la chanson en langue commune est interprétée lors d’un événement sportif international en Australie. Sur la photo: les fans chantent

La fière femme de Wiradjuri, Olivia Fox, a chanté l’hymne australien en langue indigène Eora avant le match de rugby des Tri Nations entre les Wallabies et l’Argentine samedi soir.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit: « C’était le meilleur hymne national que j’ai entendu nulle part. »

‘Chantez à la fois dans la langue indigène et en anglais. Si cela est disponible à l’achat, faites-le nous savoir.

Mme Fox, de la Newtown High School of the Performing Arts dans l’ouest de Sydney, a déjà été impliquée dans la culture autochtone aux côtés des Wallabies.

Elle a interprété l’hymne national en langue Eora lors du dévoilement du chandail des Premières Nations.

La controverse a entouré l’hymne national australien et de nombreuses personnes ont demandé qu’il soit changé car ils estiment qu’il n’est pas inclusif pour les Australiens autochtones.

Lorsque les équipes sportives kiwis entrent sur le terrain, les versions anglaise et maorie de l’hymne néo-zélandais sont interprétées.