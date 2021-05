LaToya Ali de RHOA affirme que Drew Sidora a «  TRICHÉ  » son mari Ralph avec elle

RHOA LaToya Ali a fait la déclaration brûlante qu’elle avait «quelque chose qui se passait» avec Drew Sidora alors qu’elle suggérait que sa co-star ennemie avait trompé son mari.

LaToya est actuellement en train de négocier un règlement de divorce avec l’ancien conjoint Adam Ali et semblait désireux de se mêler de l’état matrimonial de Drew avec le commentaire explosif.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

Bravo

LaToya Ali a affirmé de façon sensationnelle qu’elle avait eu une liaison avec Drew Sidora[/caption]

Parler à Andy Cohen sur un Vraies femmes au foyer d’Atlanta aperçu de la saison 13, LaToya discutait initialement de la façon dont elle avait vu Kenya Moore partiellement nu.

Cela est venu alors que l’ancre Watch What Happens Live sondée dans les ragots sauvages Le Kenya avait le «béguin» pour LaToya, après lui a envoyé un selfie nu.

L’actrice Drew, qui a épousé son mari Ralph Pittman en 2014 et qui a pourtant parlé de problèmes d’infidélité, n’a pas pu résister à s’impliquer car elle a insisté sur le fait qu’elle ressentait le «lien et l’énergie» entre les deux.

Elle a ensuite déclaré sans détour que «quelque chose se passait» entre le Kenya et LaToya, avec qui elle avait verrouillé les cornes toute la saison.

Bravo

Les affirmations explosives, faites sur un clip de prévisualisation RHOA, sont d’autant plus surprenantes que la paire a verrouillé les cornes toute la saison[/caption]

Bravo

Drew avait l’air perplexe alors que LaToya disait qu’il se passait quelque chose entre les deux[/caption]

Mais en renversant le thé, elle s’est mise dans de l’eau chaude alors que LaToya tirait: «Mais nous avions aussi quelque chose qui se passait aussi Drew!

Cela a incité Drew à répondre: « Excusez-moi? » comme LaToya l’a précisé: «J’ai dit que vous aviez trompé votre mari avec moi.»

Puis vint une pause extrêmement gênante où LaToya, au centre de l’attention, avait l’air complètement suffisant.

Drew a répété les allégations de sa co-star alors qu’elle tentait de les traiter, avant de simplement s’exclamer: «Quoi?»

Bravo

LaToya a carrément affirmé que Drew avait trompé Ralph avec elle[/caption]

Il reste à voir si les affirmations sensationnelles sont vraies, mais la relation du couple a été difficile tout au long de la saison dernière de RHOA.

La finale explosive a vu LaToya lance une perruque à Drew avant que la sécurité ne soit obligée d’intervenir lors de leur fête de Noël.

Les femelles fougueuses avaient se querellait pendant la majeure partie de la saison et s’est finalement retrouvé face à face lors de la finale.

Alors que les femmes au foyer se réunissaient pour célébrer un Noël d’éléphant blanc, Drew a décidé d’apporter un enregistrement du prophète Lott admettant qu’il aimait LaToya, qui était en train de divorcer.

Bravo

Drew n’a pas confirmé ni nié les affirmations dans les scènes gênantes[/caption]

Bravo

Les ragots sont survenus après que Kenya Moore ait été interrogé sur la fantaisie de LaToya[/caption]

Drew avait précédemment réclamé LaToya et le prophète avaient une liaison malgré les deux fiancés et / ou mariés.

Après avoir joué l’enregistrement, Drew a dit aux femmes au foyer: «La vérité ira de l’avant, LaToya a des problèmes et des choses se passent et nous avons beaucoup de drames qu’elle a apporté à ma vie. Comme si quelque chose ne va pas avec toi.

Drew a continué à crier à LaToya: «Vous ne cherchiez pas Dieu, vous cherchiez des d ** k. Vous cherchiez du Prophète d ** k. »

LaToya a ensuite évoqué une vieille situation entre Drew et son mari Ralph, en criant: «Et votre homme cherche une nouvelle chatte parce que la vôtre est tarie! Je vais divorcer. Vous êtes parti sur f ** king BOLO. «

Bravo

Drew et LaToya se sont affrontés lors d’une fête de Noël du RHOA pour discuter de leurs problèmes de mariage[/caption]

Bravo

Des scènes ultérieures ont vu LaToya lancer une perruque à Drew[/caption]

Les fans se souviendront qu’au début, Drew avait avoué que son mari était parti depuis trois jours sans même lui dire où il allait.

Drew a également admis avoir twerk sur BOLO, la strip-teaseuse, lors de l’enterrement de vie de jeune fille de Cynthia Bailey, avant de la retourner sur une table et de simuler des actes sexuels sur elle.

Les choses sont soudainement devenues intenses lorsque les deux femmes au foyer se sont levées et se sont retrouvées face à face, Drew criant à LaToya qu’elle «s’attaquait au prophète».

La beauté canadienne a tenté de frapper Drew là où ça faisait mal et a dit: «C’est pourquoi [Ralph] en Floride, mettre des salopes qui me ressemblent. »

Getty

LaToya est séparée de son mari Adam Ali[/caption]





En sortant, LaToya a jeté le cadeau de Drew, qui était une perruque, sur elle, ce qui a obligé la chanteuse à se lever et à se jeter sur elle.

Elle a été immédiatement retenue par un producteur et un agent de sécurité s’est rapidement attaqué à Drew.

La maman de trois enfants a déclaré aux caméras: «Vous ne me mettrez pas les mains et vous ne me lancerez pas d’objets. C’est un animal et elle a besoin d’être apprivoisée.