LaTocha dit que Kandi l’a bloquée

LaTocha Scott a plus à dire sur un drame vestimentaire mesquin qui expose une certaine mésentente entre elle et ses camarades de groupe.

Comme indiqué précédemment, la chanteuse de Xscape a foulé le tapis aux Soul Train Awards dans une robe de couture verte MNM qui était étonnamment différente des robes portées par ses camarades de groupe; Kandi Burruss-Tucker, Tameka “Tiny” Harris et Tamika Scott.

Et bien que la robe soit magnifique, elle a provoqué une agitation parmi les fans qui ont allégué que LaTocha la portait exprès pour ressembler au chanteur principal.

Après que LaTocha ait mis fin à cette théorie en disant “elle a raté le mémo” sur la tenue vestimentaire, Kandi s’est opposée à cela en affirmant que LaTocha avait embauché son propre styliste séparé.

Maintenant, LaTocha s’exprime à nouveau et elle est apparemment loin d’avoir fini de partager sa version de l’histoire.

Sur Instagram mercredi, LaTocha a répondu à un L’YBF légende qui alléguait qu’elle avait bloqué Kandi sur Instagram. La chanteuse, 49 ans, a sauté dans les commentaires du site pour préciser que Kandi l’avait en fait bloquée, ne pas dans l’autre sens.

Suite à cela, la chanteuse a posté une vidéo intéressante sur sa page sous-titrée : « Les gens parient sur votre silence. PAS CETTE FOIS!” La vidéo présente l’audio du pasteur Jamal Bryant disant des phrases comme;

« Ils ne comprennent pas qu’ils t’ont poussé trop loin. Tu as essayé de jouer avec moi une fois de trop.[…] J’en ai marre de me mordre la langue et je n’ai plus de joues à tourner.