L’atmosphère terrestre était autrefois aussi toxique que Vénus, selon les chercheurs, après avoir fait fondre des billes flottantes avec des lasers pour étude

L’atmosphère primitive de notre planète était aussi toxique que celle de Vénus actuelle, car des gaz se sont échappés d’un océan de magma pendant le développement de la Terre, ont découvert les scientifiques, après avoir fait fondre des billes planantes avec des lasers pour leurs recherches.

Selon les scientifiques, un objet de la taille de Mars s’est probablement écrasé sur la jeune Terre dans un impact qui a libéré suffisamment d’énergie pour faire fondre tout le manteau de la planète primitive – la couche entre le noyau et la croûte – le transformant en magma.

Cet événement gigantesque aurait dépouillé la majeure partie de l’atmosphère de la Terre d’alors, pour être remplacée par une nouvelle, dominée par le dioxyde de carbone et avec peu d’azote – un peu comme la composition atmosphérique de Vénus aujourd’hui, et similaire à Mars.

Les résultats proviennent d’une étude de Paolo Sossi et de son équipe de l’ETH Zurich en Suisse, dont l’article, publié mercredi dans Science Advances, a examiné «L’océan magma de la Terre et son atmosphère primitive semblable à celle de Vénus.»

Pour comprendre l’atmosphère de la Terre primitive, l’équipe a entrepris de recréer ces conditions en faisant flotter un petit morceau de roche au-dessus d’un jet de gaz, puis en le faisant fondre avec un laser à 1900 ° C.

«Ce petit marbre fondu flottant à près de 2000 degrés est une sorte de Terre miniature dans son état fondu», Sossi a déclaré au New Scientist.

En utilisant différents gaz dans le jet pour suspendre le morceau de roche fondue, les chercheurs ont recréé des conditions atmosphériques variables, leur permettant de voir lequel correspondait le plus aux échantillons du manteau terrestre et aux archives géologiques.

L’équipe a découvert qu’une fois que l’atmosphère libérée de l’océan magma de la Terre primitive s’est refroidie, elle aurait «Ressemblait à celle de Vénus actuelle.» Ceci, disent-ils, implique que les différences actuelles entre les atmosphères de la Terre et de Vénus reflètent ce qui s’est passé après la formation des deux planètes.

Notre planète est suffisamment grande pour que la gravité maintienne son atmosphère en place, contrairement à Mars, tandis que la position de la Terre dans le système solaire la rend également suffisamment fraîche par rapport à Vénus, la deuxième planète du soleil.

Cela signifie que, contrairement à Vénus, l’eau reste sous forme liquide à la surface de la Terre et peut absorber le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour empêcher la surchauffe de la planète – et, surtout, créer et maintenir les conditions nécessaires pour soutenir la vie.

