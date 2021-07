L’atmosphère se construit avant la finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre

Des centaines de supporters anglais en liesse se sont rendus au stade de Wembley tôt dimanche en chantant des chansons, en buvant de la bière et en savourant l’atmosphère alors que le pays participe à sa première grande finale de football en plus d’un demi-siècle.

Des supporters drapés de drapeaux rouges et blancs se sont rassemblés le long de la célèbre approche du stade, Wembley Way, buvant des pintes de bière et scandant une série d’hymnes anglais alors que l’excitation montait de nombreuses heures avant le coup d’envoi de 20h (1900 GMT).

À proximité, dans les rues du nord-ouest de Londres, des voitures klaxonnaient alors que l’odeur de viande frite des vendeurs ambulants flottait dans l’air.

« Je veux que mon fils fasse l’expérience de l’atmosphère – nous ferons l’envie de la nation », a déclaré Mark Bennett, 40 ans, qui possède un restaurant dans le sud-ouest de l’Angleterre et a déboursé 2 700 £ (3 800 $, 3 120 euros) sur deux billets pour le finale historique contre l’Italie.

« J’ai la chance de pouvoir me le permettre, ce n’était pas quelque chose que je voulais manquer », a-t-il déclaré à l’AFP.

L’équipe d’Angleterre – surnommée les Trois Lions – n’a pas remporté de compétition majeure depuis la Coupe du monde 1966, et mettre fin à l’attente de 55 ans représenterait un moment cathartique pour la nation.

« Cela signifierait tout pour moi, c’est ce dont vous rêvez. C’est le plus grand jour que j’aurai jamais dans le football », a déclaré Bennett.

« Mon fils aura un jour de congé demain. Nous irons à Trafalgar Square pour nous imprégner de l’atmosphère. »

« Retour à Rome » ?

La victoire serait particulièrement spéciale pour George Gristwood, élevé à Wembley, qui fête lundi son 91e anniversaire et se souvient du triomphe de l’Angleterre en 1966.

« J’ai assisté à plus de matches internationaux anglais que n’importe quel supporter anglais. Je n’ai jamais raté un match », a-t-il déclaré.

« La FA (l’instance dirigeante du football anglais) dit qu’elle ne connaît personne de plus que moi qui va encore (aux matchs) », a ajouté Gristwood, notant qu’il avait visité au moins 18 pays – couvrant la majeure partie de l’Europe – à la suite de l’équipe.

Eugenio Copelli, 63 ans, cheminot du nord de Londres, était l’un des fans italiens les plus nombreux à avoir fait le premier pèlerinage à Wembley.

« Je ne suis pas nerveux aujourd’hui parce que je crois que nous allons gagner. Il retourne à Rome », a-t-il déclaré à l’AFP.

« J’espère qu’ils resteront tous les deux fidèles à leur style de football. Même si nous perdons, s’ils donnent à 100%, je serai toujours fier des garçons… tant que c’est un bon match. »

Copelli n’avait pas pris de billet pour le grand match et regarderait plutôt avec des amis sur grand écran ailleurs.

« Nous allons noyer nos peines dans du café ou boire du champagne », a-t-il ajouté.

Bien que la riche histoire du football italien les ait vus remporter la Coupe du monde à quatre reprises, les Italiens n’ont plus remporté le championnat d’Europe depuis 1968.

« Cela signifierait beaucoup… gagner sur le sol anglais est beaucoup plus doux et ce serait incroyable », a déclaré Copelli.

‘Tout est fermé’

Cependant, les inquiétudes concernant une augmentation des infections à coronavirus et des perturbations de la vie locale ont irrité certains résidents locaux qui ne sont pas si accros au football.

« Quand il y a autant de monde, beaucoup d’alcool, c’est très difficile pour nous », a déclaré la femme au foyer Anna Bodo, 29 ans, qui vit à cinq minutes à pied du stade avec sa fille de deux ans.

« Tout est fermé et nous devons rester dans notre jardin car si vous allez ici, il y a toujours du désordre. C’est un peu dangereux, il y a beaucoup de verre brisé et de bouteilles.

« Je suis content que ce soit bientôt fini !

Au-delà de Wembley, les futurs supporters anglais convergeront également vers les zones de fans et les pubs, bars, restaurants et clubs des villes du pays alors que le pays s’arrête temporairement à 20 heures.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient de longues files de personnes faisant la queue pour entrer dans les pubs dès dimanche matin.

Environ 1 500 personnes qui ont gagné des billets via un bulletin de vote devraient regarder le match sur grand écran à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, où des scènes de liesse totale se sont déroulées après la victoire de l’équipe en demi-finale mercredi contre le Danemark.

