L’atmosphère était “tendue” dans le pub avant qu’Elle Edwards ne soit abattue, révèle un témoin, alors que son père au cœur brisé se rend sur les lieux du meurtre

Une atmosphère TENSE régnait dans le pub avant que la victime d’une arme à feu, Elle Edwards, ne soit abattue, a déclaré un témoin.

Et de nombreux habitués sont partis près de quatre heures avant la fusillade parce que des membres de gangs extérieurs à la zone se sont présentés, ont-ils ajouté.

Elle Edwards a été abattue dans un pub la veille de Noël Crédit : PA

Tim Edwards, le cœur brisé, s’est rendu sur les lieux où sa fille a été abattue 1 crédit

Il a lu les nombreux hommages floraux laissés contre un mur pour Elle 1 crédit

Tim émotionnel a étreint son fils sur les lieux 1 crédit

Cela survient alors que le père au cœur brisé de l’esthéticienne a visité aujourd’hui la scène avec son fils et sa belle-fille où Elle, 26 ans, a été abattue à Wallasey, Merseyside.

Un local a déclaré au Mirror: “Les gars impliqués ne sont pas de cette région. C’est pourquoi beaucoup de locaux sont partis vers 20 heures parce qu’ils pouvaient sentir la tension.”

Une autre femme, âgée de 20 ans, a déclaré qu’elle dirigeait les tirs et avait ensuite vu un garçon courir en tenant une blessure par balle à l’estomac.

Elle a ajouté: “Le directeur a couru vers le garçon et lui a poussé le ventre. Tout le personnel aidait.

“C’était absolument horrible. Tout le monde est dévasté.”

Le père ému d’Elle, Tim Edwards, a lu les nombreux hommages floraux laissés à Elle contre un mur de briques au Lighthouse Pub avant de serrer son fils dans ses bras.

On pense qu’elle a été innocemment prise dans une querelle entre gangs rivaux lorsqu’elle a reçu une balle dans la tête vers 23h50 alors qu’elle était assise dans le coin salon extérieur du pub la veille de Noël.

Tim avait précédemment laissé un bouquet le lendemain de Noël avec une carte émouvante disant : “Pour ma belle Elle, tu es la lumière de ma vie. Tu ne partiras jamais, maman et papa xxxx.”

Une photo d’Elle a également été laissée avec une plaque en forme de cœur indiquant: “Fille spéciale, ce bonheur que tu as apporté, à ta manière spéciale, restera dans les mémoires avec amour chaque jour.”

La police a décrit aujourd’hui le meurtre comme “le meurtre le plus épouvantable et le plus insensible”.

Le chef de police détective Ian Critchley a ajouté: “Être assassiné de la manière la plus horrible et la plus brutale par les actions les plus lâches est tout à fait incompréhensible pour nous tous.”

Et la constable en chef Serena Kennedy a déclaré mardi soir: “Quiconque est impliqué dans l’organisation de cette fusillade, en appuyant sur la gâchette et en fournissant l’arme mérite de voir chaque Noël derrière les barreaux.”

On pense que le tireur avait été informé qu’un homme avec qui il avait eu une crise quelques jours plus tôt faisait partie des buveurs.

Des témoins ont déclaré qu’il avait tiré jusqu’à 12 coups avant de s’enfuir dans une Mercedes sombre. Quatre hommes ont été touchés.

L’un, considéré comme sa cible, reste dans un état critique.

La sœur d’Elle, Lucy, qui vit à Dubaï mais était rentrée chez elle pour Noël, était avec elle pour célébrer les festivités au pub mais est partie plus tôt dans la soirée.

Dans un post émouvant sur Instagram, elle a déclaré : « Ma belle sœur, ma meilleure amie, ma deuxième maman et mon rocher.

“Je t’aime et tu me manques tellement, tellement déjà. Ma Elle May.

Une page GoFundMe a permis de collecter plus de 15 000 £ pour la famille en une journée.

La police continue d’interroger un homme de 30 ans de Tranmere, Wirral, qui est soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Et une femme de 19 ans, de Rock Ferry, Wirral, a été détenue pour complicité de meurtre.

Elle était avec sa sœur Lucy et ses amis “dansant et chantant” avant que la tragédie ne frappe vers 23h50.

Lucy était rentrée chez elle avant que des coups de feu ne retentissent. Elle a ensuite été touchée par une balle et s’est effondrée au sol.

D’autres parieurs ont pratiqué la RCR avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, mais Elle est décédée peu de temps après à l’hôpital Arrowe Park.

Tim Edwards a également visité la scène avec des membres de la famille le lendemain de Noël pour laisser des hommages Crédit : LNP

Elle Edwards a été abattue devant le pub Lighthouse Inn à Wallasey, Merseyside Crédit : LNP