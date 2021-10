L’atmosphère d’Anfield n’intimide pas Man City

Dimanche, le Liverpool de Jurgen Klopp accueille Man City de Pep Guardiola. Photo de Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs ne seraient pas intimidés lors de la visite de Manchester City à Anfield et a insisté sur le fait qu’ils peuvent battre Liverpool dans leur stade, que les supporters soient là ou non.

City a gagné 4-1 à Anfield la saison dernière – leur première victoire sur le terrain de Liverpool depuis 18 ans – tandis que les fans ont été mis en lock-out en raison des restrictions britanniques sur les coronavirus.

Avec ceux maintenant détendus, il y aura une salle comble pour regarder la visite de City dimanche, mais Guardiola a déclaré qu’il était « content » que les fans soient de retour.

« Il ne s’agit pas d’intimidation », a déclaré Guardiola. « C’est une question de qualité de l’adversaire. Quand vous ne gagnez pas, c’est parce qu’ils sont si bons. Nous essayons de gagner des matchs avec ou sans spectateurs. Mais la saison dernière, nous avons gagné.

« Je suis très heureux qu’Anfield soit à nouveau plein et que nous puissions y aller pour jouer un match. C’est bien que les gens soient de retour et nous pouvons profiter d’une atmosphère fantastique là-bas.

« J’espère que nous pourrons le gérer dans le bon sens. Je suis presque sûr que les joueurs préféreraient jouer avec les fans à Anfield que sans.

« Je ne connais pas les raisons pour lesquelles nous n’avons pas gagné à Anfield au cours des 18 années. Au cours de mes cinq années, c’est parce qu’ils sont une équipe exceptionnelle. »

Guardiola sera sans la paire blessée Ilkay Gundogan et Oleksandr Zinchenko alors que City cherche à rebondir après sa défaite en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mardi.

Le voyage à Liverpool clôt une semaine difficile après les matchs à Chelsea et au PSG, mais Guardiola pense que s’ils égalent leurs performances à Paris, ils peuvent gagner à Anfield pour la deuxième saison consécutive.

« Malgré le résultat en France, la performance a été excellente », a déclaré Guardiola. « Idem à Stamford Bridge et j’espère que nous pourrons continuer neuf mois de plus devant nous.

« La façon dont nous avons joué les deux derniers matchs, je suis tellement satisfait de ce que nous avons fait. Le niveau de cohérence et la façon dont nous jouons sont si bons. C’est pourquoi cela me rend plus heureux que jamais.

« Je ne trouve pas de mots pour exprimer ma gratitude et complimenter la façon dont nous avons joué ces deux matchs. »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a décrit City comme la meilleure équipe d’Europe avant la confrontation de dimanche.

Liverpool est la seule équipe invaincue de la ligue et est en tête du classement avec 14 points, un point devant Guardiola’s City.

« Nous devons jouer un bon match de football pour avoir une chance, mais c’est Anfield. Nous attendons vraiment le match avec impatience », a déclaré Klopp aux journalistes.

« Nous sommes dans un bon moment, c’est ce qu’il faut être pour avoir une chance contre eux. Pour moi, c’est la meilleure équipe d’Europe. Le week-end dernier, ils ont joué [and beat] Chelsea, qui est bon, mais City était clairement meilleur ce jour-là. »