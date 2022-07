L’Atletico vise à faire de la place à Ronaldo de Man United en déchargeant Griezmann

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Atletico veut ramener Ronaldo à Madrid

L’Atletico Madrid espère faire de la place dans son équipe pour l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo En se déplaçant Antoine Griezmann hors du club, selon Les temps.

Los Rojiblancos sont l’une des grandes équipes européennes qui ont toujours été liées à l’intérêt de signer Ronaldo, qui a déclaré à United qu’il souhaitait partir cet été afin de jouer en Ligue des champions la saison prochaine. La Courrier a rapporté cette semaine que le joueur de 37 ans serait intéressé à rejoindre l’Atletico, malgré avoir passé neuf ans chez son grand rival, le Real Madrid.

Le club espagnol pourrait libérer des fonds pour financer un accord avec Ronaldo en retirant Griezmann de sa masse salariale. L’international français se prépare pour la deuxième saison d’un prêt de deux ans de Barcelone, un accord qui comprend une obligation de rendre le déménagement permanent pour 40 millions d’euros l’été prochain.

Alors que l’Atletico tente de déplacer Griezmann, le Miroir rapporte que United pourrait laisser Ronaldo partir en prêt pour une saison afin de satisfaire son désir de football en Ligue des champions en échange de la prolongation de son contrat d’un an jusqu’en 2024.

Ronaldo n’a pas encore rejoint l’équipe d’Erik ten Hag pour l’entraînement de pré-saison, et le Gardien rapporte que United cherchera à clarifier la situation du n ° 7 cette semaine avant de prendre une décision sur son avenir.

BLOG EN DIRECT

10h52 BST : Leicester City a dit à Newcastle United qu’il ne laisserait pas le milieu de terrain Harvey Barnes aller pour moins de 50 millions de livres sterling, Le soleil rapports.

Barnes, 24 ans, a marqué 22 buts et enregistré 24 passes décisives en 112 matches de Premier League depuis ses débuts en équipe première pour le club en 2018.

Newcastle est intéressé à signer l’ancien international anglais, avec Anthony Gordon d’Everton une autre cible alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options dans de larges rôles offensifs.

10h00 BST : Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le Bayern Munich avait été “irrespectueux” pour avoir parlé de la possibilité de signer Harry Kane à l’avenir.

L’été dernier, Kane a tenté de déménager à Manchester City, bien qu’il soit resté dans le nord de Londres, marquant 17 buts en 37 matchs de Premier League la saison dernière alors qu’il aidait les Spurs à se qualifier pour la Ligue des champions.

Le journal allemand BILD a rapporté samedi que les représentants de Kane avaient été approchés par le Bayern, l’équipe de l’attaquant refusant d’exclure la possibilité d’un transfert.

Le Bayern est sans attaquant après le départ de l’attaquant de longue date Robert Lewandowski, qui a effectué un transfert à Barcelone mardi.

S’exprimant après la victoire 2-1 des Spurs en pré-saison contre les Rangers samedi où Kane a marqué deux buts, Conte a exprimé sa déception face au Bayern en parlant publiquement de son attaquant.

“Je ne sais pas pourquoi [Kane is linked with Bayern.] La situation est très claire à Tottenham et Harry est une partie très importante du projet. Je n’aime pas parler des joueurs d’un autre club. C’est peut-être un peu irrespectueux envers l’autre club”, a déclaré Conte.

PAPER GOSSIP (par Abbie Bingham)

– Manchester United est sur le point de faire une offre pour l’Inter Milan Denzel Dumfries après avoir déchargé Aaron Wan-Bissaka, selon Gazetta dello Sport. Le joueur de 26 ans a rejoint le Nerazzurri l’été dernier et il lui reste trois ans de contrat. L’équipe de Serie A a inclus le défenseur dans les négociations avec Chelsea pour Romelu Lukaku, mais les Blues ont rejeté l’ailier arrière dans le cadre de l’accord de prêt. Les Red Devils chercheraient à financer la signature de l’international néerlandais en vendant Aaron Wan-Bissaka. Bien que la Roma soit apparemment intéressée par le défenseur de 24 ans, elle n’a pas encore proposé d’offre formelle, Crystal Palace envisageant également une décision pour l’international anglais.

– La Juventus cherche à se séparer Adrien Rabiot cet été, et cela pourrait impliquer un accord d’échange avec le PSG pour Leandro Paredes, selon Tuttosport. La Bianconeri demanderaient des frais de transfert entre 12,7 et 17 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans, qui est l’un des mieux rémunérés de l’équipe. Le milieu de terrain, qui a encore un an sur son contrat actuel, est pressenti pour un déménagement en France, Lyon étant apparemment le principal intérêt. Cependant, l’international français pourrait revenir au PSG après son départ en transfert gratuit en 2019, alors que l’équipe italienne cherche à acquérir Paredes des champions de Ligue 1.

– Le Bayern Munich a obtenu un contrat de 24,3 millions de livres sterling pour l’attaquant adolescent de Rennes Mathys Tél sous contrat de cinq ans, rapporte Sky Sports Allemagne. Les champions de Bundesliga ont eu trois offres rejetées pour le joueur de 17 ans, avant de parvenir à un accord avec l’équipe de Ligue 1. L’international français U17 devrait passer un examen médical dans les prochains jours et rejoindrait le club allemand lors de sa tournée de pré-saison aux États-Unis.

– Nice a approché Leicester pour Kasper Schmeichel après avoir échoué à sécuriser Yann Sommer, selon L’Equipe. Le gardien de but de 35 ans serait intéressé par un déménagement, mais seulement s’il peut se séparer des Foxes à l’amiable après 11 ans. L’international danois n’a plus qu’un an sur son contrat, alors que l’équipe de Ligue 1 cherche à remplacer Walter Benitez après son transfert gratuit au PSV Eindhoven.