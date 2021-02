L’Atletico veut élargir l’écart sur le Barça et Madrid

Un regard sur ce qui se passe dans le football européen dimanche:

ESPAGNE

L’Atletico Madrid rend visite à Villarreal et a besoin d’une victoire après avoir connu une crise qui a permis à Barcelone et au Real Madrid de revenir dans la course au titre du championnat espagnol. L’équipe de Diego Simeone n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs de la compétition, et elle se rend à Villarreal après avoir perdu contre Chelsea 1-0 en Ligue des champions. Le meilleur buteur Luis Suarez a quatre cartons jaunes et un autre signifierait qu’il manquerait le derby des prochains tours avec Madrid. Villarreal d’Unai Emery est à la sixième place après une série de cinq nuls et une défaite. Grenade accueille Elche qui cherche à s’appuyer sur son élimination de Naples de la Ligue Europa. Le Real Betis est à Cadix pour tenter de maintenir sa bonne course en 2021, tandis que Iago Aspas revient d’une suspension d’un match pour mener le Celta Vigo contre Valladolid, menacé de relégation.

ALLEMAGNE

La visite de Fribourg arrive juste au bon moment pour le Bayer Leverkusen, en difficulté. Fribourg de Christian Streich n’a pas battu Leverkusen depuis sept matchs, ce qui a encouragé son homologue sous pression Peter Bosz. L’équipe de Bosz a été éliminée de la Ligue Europa par les Suisses des Young Boys jeudi, un autre coup dur après que Leverkusen ait été éliminé de la Coupe d’Allemagne par Rot-Weiss Essen de quatrième rang. Le but de Leverkusen de qualification pour la Ligue des champions est également menacé avec seulement deux victoires en neuf matchs de Bundesliga en 2021. Leverkusen manque de joueurs importants tels que Lars Bender, Julian Baumgartlinger et le gardien de but Lukas Hradecky en raison de blessures. Le remplaçant de Hradecky, Niklas Lomb, a été sujet à des erreurs coûteuses. L’Union Berlin accueille Hoffenheim pour un duel entre des équipes étirées par les blessures. Le candidat à la relégation Mayence espère tirer parti de certains résultats encourageants avec une victoire à domicile contre Augsbourg.

FRANCE

Lyon passera en tête du championnat à la différence de buts s’il gagne à Marseille et que Lille perd à domicile contre l’humble Strasbourg. Les supporters marseillais seront cependant optimistes après le remplacement du président impopulaire Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur. Autre coup de pouce pour les supporters marseillais, l’attaquant Arkadiusz Milik et l’ailier buteur Florian Thauvin sont de retour de blessure. Monaco, quatrième, cherche à faire 12 matches de championnat invaincus quand il accueille Brest. Niko Kovacs slick de Monaco n’a pas perdu depuis la mi-décembre et a confortablement gagné au PSG 2-0 le week-end dernier.