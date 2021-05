L’Atletico se tourne vers l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: L’Atletico se tourne vers l’attaquant de la Juventus Dybala

L’Atletico Madrid, nouvellement couronné champion de la Liga, est en pourparlers avec la Juventus concernant la possible signature de l’attaquant argentin Paulo Dybala, selon Cadena SER.

Dybala, 27 ans, n’a pas signé de prolongation de contrat avec les géants turinois, son accord expirant en juin 2022 et les pourparlers étant au point mort. Il a joué un rôle réduit pour la Juve cette saison, commençant seulement 14 matchs alors qu’ils terminaient quatrième de la Serie A.

Après une saison décevante et des pressions financières croissantes, la Juve voudrait déplacer Dybala cet été pour réduire sa masse salariale, l’Argentin gagnant 7 millions d’euros par saison, et Manchester United, Tottenham et le PSG suscitent un intérêt de longue date.

Cependant, le club italien serait ouvert à un accord d’échange qui verrait l’attaquant de l’Atletico Angel Correa les rejoindre en échange de Dybala. L’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, serait opposé à cet accord, mais nous n’en avons peut-être pas entendu parler.

BLOG EN DIRECT

12.17 BST: La Fiorentina a-t-elle trouvé le bon manager pour les aider à réussir en Serie A?

11.26 BST: Liverpool a conclu un accord à signer Ibrahima Konate du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans, ont déclaré des sources à Julien Laurens d'ESPN.

11.26 BST: Liverpool a conclu un accord à signer Ibrahima Konate du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN.

Le défenseur a passé son examen médical il y a quelques semaines et achèvera un déménagement à Anfield à son retour de la compétition au Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la France cet été.

Liverpool a obtenu la participation à la Ligue des champions le dernier jour de la saison de Premier League, ce qui signifie qu’ils peuvent désormais activer la clause de libération de 41,5 millions d’euros dans le contrat de l’ancien joueur de Sochaux. Le club devra payer la clause en une seule fois.

11.13 BST: RMC Sport dit que Leicester City a conclu un accord de 25 millions d’euros avec Lille pour signer le milieu de terrain Boubakary Soumare.

Soumare, 22 ans, a joué un rôle clé dans la marche du club vers le titre de Ligue 1 cette saison et doit subir un examen médical la semaine prochaine avant de signer un contrat de cinq ans.

10,50 BST: Manchester United ne serait pas limogé Ole Gunnar Solskjaer s’ils échouaient à remporter la Ligue Europa, le feraient-ils?

jouer 0:57 Mark Ogden explique l’importance de gagner la Ligue Europa pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United.

10.02 BST: Président de l’Atletico Madrid Enrique Cerezo a déclaré qu’il n’y avait aucun « sens ou logique » dans un accord proposé pour amener Antoine Griezmann de retour de Barcelone au club en échange de Joao Felix.

Griezmann a quitté l’Atletico dans un déménagement controversé de 120 millions d’euros au Camp Nou en 2019, Felix prenant sa place la même année lorsqu’il a rejoint pour 126 millions d’euros de Benfica.

Aucun des deux joueurs n’a trouvé une forme cohérente depuis, et ESPN a rapporté que des discussions avaient eu lieu sur un éventuel échange l’été dernier.

« Nous avons beaucoup confiance en [Joao Felix]», A déclaré Cerezo Marca. « Nous l’avons soutenu et nous continuerons à le soutenir … Vous, les journalistes, parlez trop. Certaines choses que vous dites n’ont aucun sens ou logique. »

09h25 BST: Il y a un débat au sein du Real Madrid sur l’opportunité de laisser le milieu de terrain Martin Odegaard partez cet été, Rapports Diario AS, comme « certains défendent sa sortie pour lever des fonds, tandis que d’autres le considèrent comme nécessaire pour 2021-2022 ».

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a clairement indiqué qu’il aimerait garder Odegaard, qui a rejoint les Gunners en prêt en janvier après avoir été frustré par le manque de minutes à Madrid.

Et Madrid doit apporter de l’argent cet été pour payer la reconstruction d’une équipe après l’effondrement du projet de Super League européenne et sa manne attendue.

Selon le journal, certains membres du conseil d’administration considèrent le Norvégien comme l’une des principales sources de revenus de transfert, tandis que d’autres soutiennent qu’il devrait être « l’un des prêteurs qui feront partie du prochain projet ».

08h55 BST: Le président lillois Olivier Letang a confirmé que les champions de Ligue 1 n’avaient pas réussi à convaincre Christophe Galtier pour rester en tant qu’entraîneur.

Galtier, qui avait encore un an de contrat, a rejoint Lille en 2017 après huit ans à Saint-Etienne et les a guidés vers leur premier titre de haut vol depuis 2011. Le joueur de 54 ans était proche de l’ancien propriétaire et président Gérard Lopez , parti au milieu des difficultés financières du club en décembre dernier.

Lyon, Nice et Naples seraient prêts à lui proposer un emploi.

08.28 BST: Sergio Aguero dit qu’il n’ira pas sur Twitch pendant les prochaines semaines car il se concentre sur l’équipe nationale argentine et son avenir.

L’international argentin disputera son dernier match pour Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions de samedi contre Chelsea et devrait rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre.

Aguero a été sélectionné pour l’équipe argentine pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde du mois prochain et pourrait faire partie de l’équipe de la Copa America.

« Aujourd’hui sera mon dernier stream depuis plusieurs semaines », il a dit. « Je ne pense pas que j’aurai le temps. Vous savez tous … je préfère me concentrer sur l’Argentine. Vous voulez tous me voir mais il y a des gens qui quand les choses commencent à mal tourner, ils disent que je faisais des choses stupides .

« Je préfère être calme, me concentrer sur l’entraînement et dans les jeux. Nous sommes sous une loupe et si vous faites une erreur minimale, ils vous frappent. Aujourd’hui, c’est ‘à quel point Kun [his nickname] est incroyable ce qu’il a réalisé ». Mais ensuite, ils vous tuent. La première chose qu’ils vont dire, c’est que je fais du streaming. Beaucoup n’aiment toujours pas ça et je ne comprends pas pourquoi. «

08h00 BST: Jose Bordalas sera nommé entraîneur de Valence dans les prochains jours, selon El Larguero.

Le propriétaire de Valence, Peter Lim, aurait donné le feu vert à l’entraîneur de Getafe pour reprendre l’équipe pour les deux prochaines saisons.

Bordalas, 57 ans, a encore un an sur son contrat, Getafe et Valence ont accepté de payer à la formation madrilène une compensation pour que l’entraîneur soit libéré de son contrat.

Bordalas supervise Getafe depuis septembre 2016, ramenant le club en Liga lors de sa première saison avant d’enregistrer des finitions consécutives dans le top 10. Getafe a terminé 15e du classement cette saison, à deux places derrière Valence.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Le Paris Saint-Germain aurait réduit sa valorisation de l’attaquant Mauro Icardi dans le but de le transférer cet été, avec les clubs de Serie A Juventus, AC Milan et AS Roma intéressés. Calciomercato rapportent que l’international argentin de 28 ans pourrait être disponible pour environ 40 millions d’euros et le rapport indique que sa femme Wanda Nara, qui est également son agent, fait pression pour un retour en Italie plutôt qu’ailleurs en Europe.

– Aston Villa donne la priorité à la signature de Emiliano Buendia mais devra combattre Arsenal pour la signature du meneur de jeu. Le télégraphe rapportent que Villa tient à ce jeune homme de 24 ans, qui a rejoint Norwich en provenance de Getafe en 2018 pour un montant d’environ 1,5 million de livres sterling. Avec 32 buts inscrits en 39 matchs de championnat la saison dernière, il n’est pas surprenant que les Gunners s’intéressent également à l’Argentin. Cependant, la décision apparente de Mikel Arteta pour le milieu de terrain offensif dépendra de Martin Odegaard, dont l’avenir est encore indécis après son prêt du Real Madrid.

– Barcelone s’intéresse à l’AZ Alkmaar Owen Wijndal en remplacement à long terme de Jordi Alba, selon COMME. Le joueur de 21 ans joue en tant qu’arrière latéral gauche et son agent, Mino Raiola, aurait de bonnes relations avec le président du Barca, Joan Laporta. Alba, 32 ans, est au Camp Nou depuis 2012 et est toujours présente cette saison. Le rapport indique que pour que Wijndal adhère, il doit y avoir des dépenses pour lever des fonds et l’arrière gauche Junior Firpo, qui a été signé pour un peu plus de 15 millions de livres sterling du Real Betis il y a deux ans, pourrait être le joueur qui sera transféré.

– Brighton et Hove Albion ont rejoint la bataille pour signer l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard, selon le Soleil. Les Seagulls ne sont pas le seul club de Premier League à envisager un déménagement pour le joueur de 23 ans, Leicester City et Arsenal étant également intéressés. L’attaquant serait disponible pour entre 15 et 20 millions de livres cet été en raison de l’expiration de son contrat en Écosse dans un an.

– Milieu de terrain d’Arsenal Willian souhaite revenir à Chelsea un peu moins d’un an après son départ, selon Sky Sports. Le joueur de 32 ans a quitté Stamford Bridge pour les Emirats après l’expiration de son contrat, malgré les efforts des Bleus pour le garder au club. Cependant, après une saison décevante à Arsenal, le club serait prêt à laisser partir l’ailier brésilien deux ans avant l’expiration de son contrat. Le rapport indique qu’il y a également un intérêt d’autres clubs en Europe, ainsi que de l’équipe MLS Inter Miami CF.

– Le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, prépare un déménagement pour l’ailier de Wolverhampton Wanderers Daniel Podence, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans aurait été repéré par Mourinho alors qu’il était à la tête de Tottenham Hotspur et prévoyait de faire un geste pour son compatriote. Podence a rejoint les Wolves de l’Olympiakos l’année dernière pour 17 millions de livres sterling, mais une série de blessures signifie qu’il n’a joué que 24 fois dans la ligue cette saison. Un autre nom apparemment sur la liste de Mourinho dans la star du FC Porto Sergio Oliveira, qui joue au milieu de terrain et a fait 10 apparitions pour le Portugal.

– L’Inter Milan surveille le milieu de terrain central Rodrigo De Paul selon Calciomercato. Le joueur de 27 ans a été lié à un déménagement à la fois à Leeds United et à Liverpool ces dernières semaines, mais un séjour avec l’Inter en Serie A pourrait être envisagé. Le rapport indique que le Nerazzurri Le club avait convenu de frais de 25 millions d’euros pour le joueur en 2019, mais l’arrivée d’Antonio Conte a forcé un changement de plans. L’international argentin a eu une saison inoubliable à l’Udinese, prenant le brassard pour son club et disputant 36 de ses 38 matches de championnat cette saison. Son équipe a terminé 14e de la Serie A et échappé à la menace de relégation.