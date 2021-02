L’Atletico Madrid trébuche à nouveau pour maintenir la course au titre en vie, perdant contre Levante

Atletico Madrid redonné espoir à leur la Ligue rivaux au titre samedi en perdant 2-0 à domicile contre Levante et en ratant l’occasion de prolonger leur avance de six points en haut du tableau. La défaite n’est que la deuxième de l’Atletico en championnat cette saison et sa première au Wanda Metropolitano dans n’importe quelle compétition depuis que Barcelone les a battus là-bas en décembre 2019.

Cela signifie que ce qui aurait pu être un avantage considérable de 11 points en haut du tableau n’est plus que de six, avec le Real Madrid, le plus proche challengers, contre le Real Valladolid plus tard samedi.

En raison de la réorganisation des matches, l’Atletico affrontait Levante pour la deuxième fois en quatre jours, après avoir déjà perdu deux points contre eux lors d’un match nul 1-1 à l’extérieur mercredi.

Et Levante a prouvé que ce n’était pas un hasard en faisant mieux, leur impressionnante victoire infligeant un autre revers à Diego Simeone, qui devra redécouvrir leur rythme pour la Ligue des champions de mardi dernier match aller à domicile contre Chelsea.

Luis Suarez affrontera à nouveau l’opposition anglaise en milieu de semaine et l’Uruguayen est allé au plus près de la recherche d’un égalisateur, son coup franc pliant en seconde période revenant du poteau.

Suarez a disputé trois matches de championnat sans marquer pour la première fois cette saison.

Jose Luis Morales avait déjà mis Levante en tête après une demi-heure et alors que l’Atletico soufflait et soufflait pendant la majeure partie de la seconde période, ils ne pouvaient pas trouver un moyen de passer.

Avec le gardien Jan Oblak pour un corner dans le temps additionnel, Jorge de Frutos a fait deux en se lançant dans un filet ouvert.

L’Atletico a maintenant disputé sept matchs de championnat sans feuille blanche, leur plus longue série depuis que Simeone est devenu entraîneur en 2011.

Une autre préoccupation pour Simeone sera la forme physique du défenseur central Jose Gimenez, qui a dû partir blessé en seconde période, lui faisant douter d’affronter Chelsea en milieu de semaine.

Levante leur a donné un avertissement précoce lorsqu’une longue passe de Ruben Rochina a suffi pour envoyer Morales au but, mais malgré une superbe première touche, l’attaquant a dribblé sa finition large.

Mais Morales a trouvé le filet au bout d’une demi-heure, cette fois avec un peu de chance pour l’aider. Geoffrey Kongodbia a balancé une jambe faible dans un défi sur le bord de la surface et le ballon est tombé à Morales pour terminer après une déviation de Felipe.

Gimenez a fait signe au banc de se retirer, mais pendant 20 minutes, l’Atletico a lancé un assaut sur le but de Levante.

Le coup franc de curling de Suarez a frappé le poteau tandis que Joao Felix a échoué à deux reprises à se convertir à partir de centres pétillants de la droite.

Correa pensait avoir un égaliseur, poussant après une bousculade dans la surface, mais le but a été exclu pour une faute douteuse de Suarez alors qu’il contestait pour un ballon en l’air.

Les chances se sont taries et l’Atletico est devenu désespéré. Oblak s’est aventuré pour un dernier corner mais le ballon était parti et De Frutos a capitalisé pour confirmer la victoire.