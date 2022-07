L’Atletico Madrid s’intéresse à la star de Manchester United

L’Atletico Madrid manifeste un intérêt pour la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, selon des informations.

Ronaldo, un an après avoir rejoint les Red Devils, semble envisager une sortie pour la deuxième fois de sa carrière.

Contrairement à la première fois que Ronaldo a quitté United et a eu le choix des équipes, le joueur de 37 ans a maintenant du mal à trouver des prétendants.

Le Evening Standard a rapporté que Chelsea s’était vu offrir l’attaquant de Man United par son agent Jorge Mendes, mais Thomas Tuchel serait tiède à l’idée de signer un attaquant plus âgé.

Alors, selon ESPN, Ronaldo a été proposé au Paris Saint-Germain par son agent Jorge Mendes, mais les champions de France ont rejeté la possibilité de signer l’attaquant de Manchester United cet été.

Maintenant, un nouveau rapport d’ESPN affirme que le dernier club à s’être intéressé est l’Atletico Madrid.

Cependant, le rapport ajoute qu’il est peu probable que le club espagnol fasse un geste pour le joueur de 37 ans dans l’état actuel des choses.

Manchester United, quant à lui, reste ferme sur sa position et ne veut accepter aucune offre à Ronaldo de quitter le club.

Cela laisse Ronaldo et Manchester United dans une situation assez difficile. CR7 ne veut clairement pas rester à Old Trafford alors que, même si le club veut le garder, il est évident qu’il ne correspond pas au style de jeu d’Erik ten Hag et sa présence pour une autre année pourrait entraver le développement de United en tant que club sous le Hollandais.

D’un autre côté, United ne semble pas non plus avoir d’options frappantes en vue cet été, ce qui explique peut-être pourquoi ils tiennent à maintenir les services de Ronaldo pour une autre année.

