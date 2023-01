L’Atlético Madrid signe Memphis Depay de Barcelone

Memphis Depay est passé de Barcelone à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 3,2 millions de dollars. Malgré les frais relativement bas, le Barça réalisera toujours un profit sur la vente de l’avant. Depay est déjà arrivé au Camp Nou avec un transfert gratuit à l’été 2021.

L’international néerlandais a commencé son séjour au Barca en beauté. Depay a réussi à marquer huit buts lors de ses 14 premiers matches de Liga. Cependant, des blessures ont entravé son temps sur le terrain au cours de la dernière année environ. En fait, l’attaquant a raté 29 matchs au total pour le Barça au cours des 13 derniers mois.

Le temps de jeu est un problème pour Depay

Depay est également tombé dans l’ordre hiérarchique au Barça. Bien qu’il ait été nommé huit fois dans l’équipe de l’équipe au cours des matchs de championnat cette saison, l’attaquant n’a réussi que deux apparitions. Le contrat du Néerlandais devait également expirer au Barca à la fin de la campagne en cours.

Atleti espère qu’il pourra rester en bonne santé et ne faire bientôt que sa troisième apparition en championnat de la saison. Le club de Diego Simeone avait besoin de renforts puisqu’il a permis à Joao Felix de rejoindre Chelsea avec un prêt de cinq mois. L’international portugais a cependant signé un nouveau contrat avec Atleti avant de partir pour l’ouest de Londres.

Man United a rejeté la possibilité de re-signer Depay

Manchester United était également lié à Depay pendant la période de transfert de janvier. L’Express rapporte que les Red Devils ont apparemment hésité face aux demandes de contrat du Néerlandais. United voulait soi-disant offrir un contrat à court terme à Depay, mais l’attaquant voulait plus d’assurance quant à son avenir. Il a maintenant signé un contrat de deux ans et demi avec Atleti.

En plus de vendre Depay à l’un de ses plus grands rivaux en Espagne, le Barça a également la possibilité de signer un joueur d’Atleti. L’accord Depay inclut la possibilité pour le Barça de signer Yannick Carrasco à l’avenir. Les géants espagnols ont publié une déclaration disant qu’ils avaient une “option d’achat préférentielle mais non obligatoire” lors de la signature de l’ailier belge.