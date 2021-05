L’Atletico Madrid se rapproche de la couronne de la Liga, mais le Real Madrid s’assure que la course au titre se fera au fil

Juste après minuit mardi soir, les joueurs de Barcelone sont montés silencieusement dans un bus qui attendait devant la Ciutat de Valencia, sachant que c’était fini, une autre opportunité gâchée. Un peu avant minuit mercredi soir, des feux d’artifice ont explosé dans le ciel devant le Metropolitano, les supporters de l’Atletico Madrid qui avaient suivi le match depuis le parking le long du stade en espérant qu’il était presque terminé. Et juste après minuit jeudi, les joueurs du Real Madrid ont commencé le voyage de quatre heures chez eux, après s’être assuré que ce n’était pas encore terminé, déterminés à faire glisser cela jusqu’au dernier jour.

Et nous y voilà. Un terminé, Il en reste deux.

Mathématiquement, Barcelone peut toujours gagner la Liga, mais ce ne sera pas le cas maintenant. Sergio Busquets parlait encore quand les hommes sont venus et ont emporté les télévisions placées à l’avant des tribunes dans le stade, l’emportant, ne fait plus partie de ce spectacle. Barcelone avait de nouveau soufflé, faisant match nul 3-3, Levante ayant mené 2-0 et 3-2. Sur la ligne de touche, le seul homme restant, Busquets avait l’air cassé. On lui avait demandé quelles étaient les chances que Barcelone avait encore de remporter le championnat. « Pas grand chose, » répondit-il.

La nuit suivante, il y avait encore moins de chance. Si Barcelone s’était accrochée à l’espoir des autres prétendants concédant du terrain, cela ne s’est pas produit. L’Atletico avait été fait souffrir, les dernières minutes étaient insupportablement tendues, mais s’ils ne souffraient pas, ils ne seraient pas l’Atletico, le capitaine. Koke mentionné. Et à la fin, ils ont trouvé un moyen de passer en battant la Real Sociedad, cinquième, 2-1. Un autre obstacle surmonté, et probablement le plus difficile à gauche. Il n’en restait plus que deux, et ils se sentaient proches maintenant, Luis Suarez enregistrer une vidéo déclarant cette « étape de plus ».

L’avance de l’Atletico au sommet, détenue pendant cinq mois, avait été régulièrement réduite depuis la fin janvier mais n’a jamais été abandonnée. Barcelone aurait pu leur prendre contre Grenade et perdre. Madrid aurait pu leur prendre contre le Sevilla FC et faire match nul. Pendant ce temps, l’Atletico semblait avoir récupéré un peu; tout aussi important, ils avaient résisté. Ils étaient allés au Camp Nou et avaient dépassé la Real Sociedad. Et donc les voici, toujours en tête, avec deux matchs à jouer. Barcelone était à quatre points de retard. Madrid était cinq derrière, avec un match en cours.

L’Atletico a dû gagner deux autres matchs. Madrid devait en gagner trois et espérer que l’Atletico glisse. De plus, l’Atletico venait de sortir d’une frayeur, conservant une avance de 2-1 pendant les 11 dernières minutes, et ils disent que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il y a eu une certaine catharsis dans le coup de sifflet final. Diego Simeone, qui avait supplié ses joueurs de démarrer le truc sanglant aussi loin qu’ils le pouvaient, courait maintenant dans les escaliers en criant. Sur le terrain, les joueurs ont célébré en s’embrassant. Ils étaient passés par là, et ils étaient maintenant de l’autre côté.

Il était naturel que cela se sente proche.

Mais ce n’est pas.

Koke l’a défini le mieux. A la fin du match, il a insisté: « Ça ne ressemble peut-être pas à ça mais il y a un monde à parcourir. »

La nuit suivante, le Real Madrid s’est rendu à Grenade, l’équipe qui avait battu Barcelone, avec une équipe jeune. Ils sont venus de la défaite contre Chelsea et de ce match nul contre Séville, leur opportunité refusée – même s’il se peut encore que le but d’Eden Hazard à la 94e minute se révèle énorme. Ils étaient à bout, sachant que tout point perdu serait la fin. Ou peut-être ont-ils été libérés par ça? Ils ont gagné 4-1.

« Nous nous battrons jusqu’à la dernière minute du dernier match », a déclaré Zidane. Madrid était de retour à deux points de l’Atletico, la ligne en vue.

La logique veut que l’Atletico Madrid remporte la Liga s’il remporte ses deux prochains matchs, mais cette saison a défié toute logique. Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

Il n’y a que deux jeux à jouer chacun. Dimanche, Osasuna, hôte de l’Atletico, et Madrid se rendront à l’Athletic Bilbao. Dimanche prochain, l’Atletico ira au Real Valladolid et Madrid affrontera Villarreal.

L’Atletico a une avance de deux points, mais cela peut aussi bien être une avance sur la différence de buts. Ils peuvent tout aussi bien être de niveau. Madrid doit gagner les deux matchs. Mais oui, selon toute probabilité, Atletico. Parce que Madrid a l’avantage face à face, si les équipes finissent au niveau, Madrid serait champion. En d’autres termes, s’ils gagnaient les deux, il suffirait de remporter le titre tant que l’Atletico dessine l’un de ses deux matches restants. « L’Atletico est fort mais nous allons continuer et espérons qu’ils ne gagneront pas », Thibaut Courtois mentionné.

À première vue, les matches de Madrid sont plus difficiles, mais cela ne fonctionne pas toujours de cette façon – et cette saison du moins. Ils affrontent Villarreal trois jours avant la finale de la Ligue Europa, donc les hommes d’Unai Emery ne vont pas vraiment traiter cela comme une priorité. La plupart de son équipe normale ne sera même pas sur le terrain, en fait. Pendant ce temps, Valladolid pourrait bien se battre pour sa vie ce dernier jour contre l’Atletico.

Mais cette analyse n’est entraînée que le dernier jour, pas sur l’avant-dernier match lorsque Simeone insiste à juste titre pour jouer un match à la fois. Plus important encore, ce n’est pas plus qu’une simple logique – et si cette saison a fait quelque chose, c’est défier la logique.

Il y a un monde où aller, dit Koke, et il a raison.

Juste deux matchs. Ou peut-être même pas cela: dimanche, l’Atletico pourrait même être champion. Bien sûr, mais les leçons de cette saison disent qu’elles ne le seront pas, que cela ira jusqu’au bout, les nerfs déchirés. Tout ce que l’Atletico a à faire est de les gagner tous les deux, disent les gens. Tout?! Ils n’ont gagné que deux fois de suite depuis le 1er février. Madrid, quant à lui, est invaincu depuis janvier, mais n’a remporté que la moitié de ses six derniers matchs. Tout peut arriver et se passe.

Les matchs de football, c’est la vie en 90 minutes, le temps que tant de choses se passent; les matchs de cette saison sont plus d’un. Les huit dernières minutes au Metropolitano mardi soir semblaient être une vie pour tout le monde, presque trop à prendre. Et c’était une nuit où, en vérité, il ne se passait pas grand-chose, c’était juste comme si cela allait se passer. Il n’y a plus rien de facile. Il y a trop d’émotion pour ça, trop d’efforts investis, trop de peur accumulée, les marges trop fines, tellement bien c’est presque sadique, trop à gagner et définitivement trop à perdre.

«La fatigue est là, l’anxiété est là», admit Simeone, parlant au nom de tout le monde. Le titre de champion est là aussi, proche maintenant mais toujours juste hors de portée.