L’Atletico Madrid s’apprête à battre Liverpool contre le milieu de terrain de l’Udinese De Paul

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: L’Atletico signera l’objectif de Liverpool, De Paul

L’Atletico Madrid est si confiant d’ajouter Rodrigo De Paul à leur milieu de terrain qu’ils mettent en place un examen médical pour l’Argentin, comme cela a été rapporté par Fabrice Romano. Le talisman de l’Udinese a été lié à divers clubs avant le mercato estival, notamment Liverpool et la Juventus, avec Atleti constamment dans la conversation en ce qui concerne le joueur de 27 ans.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

Alors que Liverpool sera à la recherche d’un milieu de terrain après le départ de Georginio Wijnaldum pour rejoindre le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat, il semble qu’ils soient sur le point de rater De Paul. L’Atleti a presque conclu un accord avec l’Udinese pour 35 millions d’euros, les derniers détails étant tout ce qui doit être réglé avant de pouvoir signer pour faire partie de l’équipe de Diego Simeone.

De Paul a disputé 36 matches de Serie A avec l’Udinese cette saison, marquant un total de neuf buts et contribuant 10 passes décisives supplémentaires.

Ce ne sont pas tous les entrants pour les champions de la Liga, cependant, comme Saul Niguez est apparemment sur le point de quitter le club pour lequel il a fait plus de 300 apparitions. Plusieurs offres ont été faites pour le joueur de 26 ans, et on s’attend à ce qu’il quitte le Wanda Metropolitano dans les semaines à venir.

Rodrigo De Paul devrait subir un examen médical avec l’Atletico Madrid. Pier Marco Tacca/Getty Images

Potins de papier

– Selon Initié au football, Liverpool a pris contact avec l’attaquant du FC Salzbourg Patson Daka et le joueur de 22 ans souhaite les rejoindre. Il y a eu divers autres clubs de Premier League liés au Zambien, et il est indiqué qu’un accord coûterait probablement environ 17 millions de livres sterling pour l’homme qui a marqué 34 buts dans toutes les compétitions ce trimestre.

– Ailier lillois Jonathan Bamba a été lié à divers clubs avant la fenêtre d’été, et Le10 Sport ont suggéré qu’une équipe de la MLS fait également un pas. Un club n’est pas nommé, mais il est indiqué qu’ils ont offert 15 millions d’euros, mais le joueur de 25 ans aurait des aspirations en dehors de la MLS.

– Gardien des Wolverhampton Wanderers Rui Patricio, qui a disputé la victoire 3-0 du Portugal contre la Hongrie mardi, a conclu des accords personnels avec l’AS Roma, selon Initié au football. Il est suggéré qu’il rejoindra l’équipe de Jose Mourinho pendant trois ans, les deux clubs négociant des frais et une structure pour un accord.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– Gazzetta dello Sport ont détaillé la liste des cibles de l’ailier de la Lazio, alors qu’ils recherchent quelqu’un qui peut se connecter avec Ciro Immobile. Il est suggéré qu’ils regardent Bologne Riccardo Orsolini, Atalante Josip Ilicic, l’AS Monaco Stevan Jovetic, Benfica Nuno Tavares, SC Fribourg Vincenzo Grifo et celui du Borussia Dortmund Julien Brandt.

– L’AC Milan cherche à recruter l’attaquant du VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic, selon Calciomercato, l’Autrichien ayant marqué 16 buts en Bundesliga cette saison. Il est même suggéré qu’ils ont déjà rencontré ses agents.

– Ashley jeune est sur le point de retourner à Aston Villa 10 ans après les avoir quittés pour rejoindre Manchester United, selon le courrier. L’Anglais est autorisé à quitter l’Internazionale cet été et a également été lié à Watford et Burnley.