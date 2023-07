L’Atlético Madrid revient à son badge d’origine après le vote des fans

Antoine Griezmann et l’Atlético Madrid recevront de nouveaux maillots pour la saison 2024-25 avec le badge original du club. David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

L’Atlético Madrid reviendra à son ancien emblème de club après que ses fans se soient opposés au changement.

Le club de la ligue espagnole a déclaré vendredi que ses membres avaient voté pour revenir à l’insigne qui avait été remplacé par un design plus moderne au milieu de nombreuses critiques il y a six ans.

L’Atletico a déclaré que près de 78 000 des plus de 138 000 membres du club ont participé au vote, 88% ayant choisi le badge précédent.

Les deux dessins sont similaires, avec des rayures rouges et blanches sous des étoiles blanches sur un fond bleu, et un ours s’étirant contre un arbre – qui est le symbole de la ville de Madrid.

Après les résultats du vote contraignant, auquel ont participé 77 690 membres, le club changera de badge à compter du 1er juillet 2024 :https://t.co/7Ig5fulRL3 pic.twitter.com/TiisdvLuqM — Atlético de Madrid (@atletienglish) 30 juin 2023

La première version de l’emblème a été introduite en 1917, inspirée des armoiries de la capitale espagnole.

L’ancien emblème ne reviendra pas avant la saison 2024-25 car le club a besoin de temps pour mettre en œuvre le « processus complexe, massif et coûteux » de remplacement du design.

Le club a déclaré qu’il effectuerait le changement même si Nike avait déjà commencé le processus de fabrication de ses kits pour la saison 2024-25.

Le badge précédent doit également être ajouté aux environnements virtuels, aux réseaux sociaux, aux produits sous licence et aux médias tiers tels que le contenu télévisuel et les jeux vidéo.

Le club a déclaré que le bouclier actuel « fera partie de la famille des badges et emblèmes qui nous ont accompagnés tout au long de notre histoire ».