L’Atletico Madrid perd des points lors d’un match nul 1-1 à Almeria

L’Atletico Madrid a perdu deux points supplémentaires dans une campagne de plus en plus frustrante avec un match nul 1-1 à Almeria dimanche en Liga.

Les visiteurs ont pris les devants grâce à Angel Correa mais El Bilal Touré a rattrapé l’équipe de Diego Simeone, quatrième et 13 points derrière le leader Barcelone.

L’Atletico aurait dû gagner le match en seconde période, mais le gardien d’Almeria, Fernando Martinez, a réalisé de superbes arrêts pour empêcher Alvaro Morata et Correa.

Sergio Reguilon, qui est venu en tant que remplaçant, a été expulsé pour l’Atletico pour deux cartons jaunes en moins de cinq minutes dans les phases finales.

L’équipe de Simeone n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches de championnat, contre le bas de tableau Elche, et n’a pas pu se remettre de sa défaite face à Barcelone le week-end dernier.

“Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer”, a déclaré le défenseur de l’Atletico Mario Hermoso à DAZN.

« Vous vous retrouvez avec un sentiment étrange lorsque vous n’êtes pas capable de gagner.

“Si nous avions marqué trois occasions franches en première mi-temps et trois en seconde, le match aurait été plus confortable, et avec un score plus important, ils ont eu deux occasions.”

L’Atletico avait pris les devants à la 18e minute après qu’un habile mannequin d’Antoine Griezmann ait permis à Correa de courir sur la passe de Geoffrey Kondogbia.

L’Argentin a tiré au premier poteau pour inscrire son 50e but en championnat pour les Rojiblancos.

Sergio Akieme s’est déchaîné alors qu’Almeria cherchait une réponse instantanée, plus que de se défendre en première mi-temps.

Finalement, les hôtes ont égalisé avant la percée de Touré, inscrivant son quatrième but en championnat de la saison avec une tête puissante sur le centre de Lucas Robertone.

L’international malien a trouvé de la place derrière Axel Witsel et a brillamment capitalisé.

Robertone a continué de prouver une épine dans le camp de l’Atletico en seconde période, jouant une belle balle à l’attaquant colombien Luis Suarez, qui a envoyé un effort à côté.

Le remplaçant de l’Atletico, Morata, aurait dû égaliser à la fin d’un contre rapide, mais le gardien d’Almeria Fernando a récupéré son effort et a ensuite poussé le ballon perdu vers la sécurité.

Le stoppeur a ensuite réalisé un autre arrêt sublime avec sa jambe pour empêcher Correa d’être à bout portant.

Les arrêts de Fernando ont vu son équipe s’éloigner de trois points de la zone de relégation, jusqu’à la 13e place.

“Parfois, ils tirent deux fois et marquent deux buts et d’autres fois, vous avez la chance de pouvoir aider l’équipe”, a déclaré Fernando à DAZN.

“Il faut continuer, la saison est longue et il va falloir se battre.”

Plus tôt, l’Espanyol avait gagné 2-1 à Getafe, l’attaquant Joselu marquant à environ 40 mètres.

L’attaquant a lobé David Soria à la sixième minute pour sortir de l’impasse, mais Enes Unal a égalisé avec un superbe effort de sa part depuis une position large sur la gauche.

Javi Puado a remporté le match pour les visiteurs avec un beau dribble en solo et a terminé en seconde période, aidant l’Espanyol à grimper au 14e rang, à égalité de points avec son adversaire Getafe, 15e.

La victoire de l’Espanyol signifie que Séville chute provisoirement à la 18e place après sa défaite à Gérone samedi.

