L’Atletico Madrid lie Diego Simeone à une prolongation de contrat

Après une douzaine d’années en Espagne, l’Atletico Madrid prépare une nouvelle prolongation de contrat pour le manager Diego Simeone. L’entraîneur argentin est l’entraîneur le plus ancien d’Europe, qui en est actuellement à sa 12e saison avec les Colchoneros. L’Atletico Madrid n’a pas l’intention de mettre fin à cette relation de si tôt.

Selon Fabrizio Romano, Simeone et l’Atletico Madrid ont conclu un accord verbal sur un nouveau contrat. L’accord est désormais en phase finale avant une annonce officielle. Le contrat actuel du patron expire à la fin de cette saison. Bien que cela ne soit pas confirmé, les experts estiment que Simeone signera un contrat de trois ans pour rester au stade Metropolitano.

Simeone est le manager le mieux payé d’Europe. Des rapports vers la fin de la saison dernière indiquaient que le manager réduisait son salaire pour aider le club. Il n’y a aucune confirmation sur ce qu’il fera dans le cadre de cette nouvelle prolongation de contrat.

Au cours de sa carrière au sein du club, Simeone a offert à l’Atletico un grand succès relatif. L’Atletico a remporté deux titres de Liga, la Copa del Rey et la Ligue Europa à deux reprises. De plus, Simeone a mené l’Atletico à la finale de l’UEFA Champions League à deux reprises. À ces deux occasions, l’Atletico a perdu contre le Real Madrid.

La prolongation du contrat de Simeone maintient les tactiques défensives à l’Atletico

Le succès est venu, mais l’Atletico Madrid est connu pour son style de jeu sous Simeone. L’Atletico s’assoit régulièrement et joue un style de football défensif. En même temps, c’est un côté physique qui harcèle des clubs comme Barcelone et le Real Madrid. Cependant, cela fonctionne et l’Atletico a déjà éliminé le Real Madrid lors de la campagne en cours. Simeone et compagnie ont remporté ce match 3-1.

Actuellement, l’Atletico Madrid occupe la quatrième place du classement de la Liga. Le club a remporté quatre victoires après un début de saison loin d’être idéal. Après la trêve internationale d’octobre, l’Atletico dispose de davantage de matchs gagnables pour renforcer sa position en début de saison.

